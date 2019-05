Setién: “Muchos béticos me han dicho que nunca habían visto jugar al Betis como lo ha hecho”

El ex técnico del Real Betis Quique Setién hace unas horas que ya no dirige al primer equipo verdiblanco, pero eso no evita que siga de actualidad y conceda entrevistas a medios de comunicación para valorar su marcha y lo vivido en la entidad. En una entrevista con Radio Andalucía Información, el preparador lamentaba “abandonar un lugar en el que estás a gusto”.

Y es que Setién deja claro que le “hubiera gustado seguir, era un proyecto vigente, hay muchas cosas que rescatar de lo que ha hecho el equipo estos dos años”. Se le interrogó si el defecto pudo ser no acertar con los fichajes, especialmente en la delantera. “Ha sido una experiencia nueva esa de estar en Europa, con el tiempo uno va dándose cuenta de cosas que puede mejorar y de decisiones que se han tomado que podrían haber sido mejores. Eso te das cuenta cuando pasa el tiempo. En enero-febrero todos pensábamos que iba muy bien. Hasta que nos elimina el Valencia todo era muy positivo, no fue posible mantener el nivel competitivo en la LaLiga”, señaló.

El Betis ha tenido una alarmante falta de gol esta campaña, por eso Setién era cuestionado sobre si pidió otro perfil de jugadores de los que llegaron en invierno. “La realidad es que todas las decisiones en ese sentido yo he estado de acuerdo con ellas. Hay cosas que te tienes que poner de acuerdo porque hay diferentes manera de afrontar las cosas. La responsabilidad en ese sentido es de todos. Eso va a servir para que, en el futuro, te des cuenta de que las cosas se pueden mejorar. También esperábamos más de algunos jugadores que se atascaron”, advirtió.

Aun así, Setién considera que se lleva “un grato recuerdo”, aunque lamenta que ha “recibido insultos y menosprecios. Solo he trabajado con honradez. No entiendo la gente que te falta el respeto. Puedes estar disconforme con que juegue un jugador o jugar de una manera. Me quedo con la cantidad de muestras de afecto, cariño y agradecimiento de muchos béticos. Muchos de ellos me han dicho que nunca habían visto jugar al Betis como lo ha hecho”.

Y es que el cántabro consideraba ante la pregunta de si ha pecado de cabezón esta temporada que “claro que tienes que ser cabezón, no puedes hacer caso a todo el mundo, te contratan para tomar decisiones. Cometes errores y en otras ocasiones aciertas”.

Por último, descartó una mala relación con Serra Ferrer, simplemente apuntaba que “nunca me he llevado mal con nadie. Dos personas que son diferentes en sus conceptos es normal que tengas diferencias. Es lo normal, también las tienes con el segundo entrenador, con el médico… Todos piensan en lo mejor para el club”.