Setién: “Hay muchos béticos que no disfrutan del juego de su equipo, solo quieren ganar”

El técnico del Real Betis, Quique Setién, no deja indiferente a nadie con sus declaraciones. El cántabro tiene una forma de entender el fútbol en el que prima disfrutar con el juego casi más que ganar a toda costa, incluso jugando mal. “No vale ganar de cualquier manera, tenemos un compromiso con el fútbol importante. Hay muchos béticos que no disfrutan del juego de su equipo, que solo quieren ver ganar a su equipo”, dijo sincero en Andalucía Televisión.

Y es que Setién considera que “hemos avanzado mucho, hemos establecido un criterio que nos esta dando unos resultados extraordinarios. Si perdemos un partido no lo podemos controlar, nadie puede controlar todo en el fútbol, sí podemos pensar en el Betis de este año. Establecer un proyecto más a largo plazo”.

El técnico verdiblanco considera que el problema de su equipo con el gol no se remedia con fichajes, sino que es una cuestión de rachas. “No estoy convencido de que sea un problema de necesitar otro tipo de jugador. Para un entrenador es importante que no te creen ocasiones y crearlas tu, y esto se está dando. Estamos generando igual o más que el año pasado. Lo que pasa es que este año es inexplicable lo que se está dando. Hay que darles tiempo, seguro que cuando nos soltemos empezarán a entrar los goles. Tenemos mejor plantilla que el año pasado. Le pediría a la gente que no se ponga nerviosa”, señaló Setién.

De hecho, fue comparado con la pegada del Sevilla, a lo que respondió que “me encantaría que mis jugadores hubieran marcado más goles. Esto que le pasa al Sevilla puede ser al revés dentro de cuatro días. Tenemos tres muy buenos delanteros y empezarán a meter goles”.