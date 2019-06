Setién no cierra la puerta a volver en un futuro: “He estado muy a gusto en el Betis”

El Betis ultima los detalles para incorporar al que será su nuevo entrenador para el proyecto 2019-20, Joan Francesc Ferrer, Rubi, que logró meter al Espanyol en Europa en la última jornada y sustituirá en el banquillo verdiblanco a Quique Setién. Un Quique Setién que ha ofrecido una interesante entrevista al programa ‘Quejío y Quiebro’, de Neo FM, en la que ha repasado su periplo por Heliópolis y no ha cerrado las puertas a volver en un futuro al Real Betis Balompié.

“Yo no cierro ninguna puerta. Yo ya sé cómo funciona el fútbol y realmente he estado muy a gusto en el Betis. No le cierro la puerta a nadie. Será difícil que vuelva algún día porque para mucha gente el trabajo realizado no ha sido lo suficientemente bueno para volver, pero esto da muchas vueltas. Siempre las da. Realmente, yo aquí me quedo con las cosas que he vivido, con momentos inolvidables que hemos tenido que quedarán en el recuerdo. Voy a dejar muchos amigos en el Betis y no suelo pararme a pensar en las cosas malas. Todo lo contrario”, ha declarado Setién.

Cuestionado por si le gustaría trabajar en la Premier, explica que “entrenar en Inglaterra me atrae, por supuesto, tanto como hacerlo en España o en otro sitio. Lo que quiero es trabajar. He trabajado a gusto en Las Palmas, en el Betis, en el Lugo, teniendo siempre el apoyo del presidente, del vicepresidente… lo que quiero es trabajar, en el sitio que me ofrezcan”.

Setién ahondó, por otra parte, en los posibles errores que pudo cometer en el Betis: “Ya he asumido que ha habido momentos en los que me he podido equivocar. No acierto siempre. Me equivoco mucho y lo que acarrea son las consecuencias de alguien que tiene que tomar tantas decisiones. Me he estado exponiendo en ruedas de prensa seis veces por semana y es normal que en alguna no haya conectado o a la gente no le guste lo que he dicho. Pido disculpas y las sigo pidiendo, pero no creo que esto haya que valorarlo. Lo que realmente hay que valorar es a tu equipo”, aseveró.

En la misma línea, aseguró que “entiendo que hay gente que puede pensar que con este equipo nos teníamos que haber metido en Champions o Europa y hay otros que considerarán que el trabajo que se ha hecho es lo suficientemente bueno. Esto es a criterio de cada uno pero no haría tanto énfasis en la conexión que he podido tener o no con la grada. Hay muchas cosas positivas que hemos hecho y entiendo que no haya mucha gente a la que le haya gustado. Esto es difícil de valorar, porque también hay mucha gente que me para y me agradece mucho el trabajo… y me dice que no había visto jugar así al Betis en años. Y otros que se conforman. Y otros que pensaban que podía seguir creciendo. Pero no puedes entrar en la mente de cada uno. Lo respetas y ya está, no pasa nada”, concluyó.