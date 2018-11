Setién: “No hemos hecho un buen partido, el Racing nos ha superado en varias facetas”

Quique Setién tiró de autocrítica al aparecer en la sala de prensa de El Sardinero. Feliz por el resultado y por volver a casa, el técnico del Betis dejó claro que los suyos no habían estado bien: “Sí, realmente hemos empezado bien, pero luego hemos tenido muchas dificultades. El Racing nos ha comprometido mucho y nos ha apretado muy bien. Hemos estado bastante imprecisos. Ellos nos tenían bien estudiados y les ha salido un buen partido. Han acertado en casi todo menos en los metros finales. Nos han controlado bastante y no hemos podido jugar más en su campo. Hemos estado imprecisos con el balón y no hemos decidido bien en las salidas. La verdad es que no hemos hecho un buen partido y el Racing nos ha superado en varias facetas”.

Setién seguía analizando el encuentro y decía que “siempre hay un poco de todo. Cuando haces una valoración individual del equipo y de los jugadores ves quién está bien y quién no. El Racing ha estado a un nivel altísimo. No hemos tenido un control del partido en general y nos ha costado bastante desarrollar lo que teníamos previsto. No sé los porcentajes. La posesión te puede valer para evitar que te hagan ocasiones. Por eso tratamos de gestionar bien el balón y tratamos quitárselo al rival. El trabajo defensivo nos cuesta bastante sin balón. El rival ha estado muy fino en la salida, nos ha metido a mucha gente por dentro. No nos ha dado tiempo a salir con nuestros carrileros. Ha sido un partido realmente difícil. Pero como esperaba, porque si miráis el resto de los encuentros de los equipos de Primera, todos han sufrido”.

Asimismo, Setién decía que “nosotros veníamos bastante prevenidos. Preparamos el partido a conciencia. Y sabemos que el partido de vuelta también va a ser complicado. La mayor parte de los equipos sufren para pasar estas eliminatorias, a pesar de ser con equipos inferiores. Ya nos pasó el año pasado con el Cádiz. Y el Cádiz le ha ganado hoy al Español. El fútbol se iguala mucho. El Racing ha hecho un gran partido, y yo lo esperaba así. Normal que la gente esté contenta”. En cuanto al debut de los canteranos, Setién indicaba que “a Robert ya le estamos siguiendo, como a otros. Tiene un gran potencia, como Kaptoum y Edgar. Creo que los tres han estado muy bien. El partido estaba complicado y quizás Robert hubiera necesitado más tiempo, pero yo creo que necesitan minutos para demostrar lo que valen. Ya lo demostraron el año pasado algunos canteranos. Hay que ponerlos para que en el futuro puedan servirle al equipo”.

Para terminar, Setién habló de qué había sentido con su vuelta a Santander: “El último día que vine a El Sardinero ya vi a la gente muy ilusionada. Había un gran número de aficionados y muchos niños con su camiseta. La gente está volcada con su equipo. Lo que hemos visto hoy es para estar ilusionados. Yo creo que el Racing no va a tener problemas para llegar al play off, creo que como primero. Y luego lo que todos esperamos, que es el ascenso. Espero que el Racing recupere su sitio a corto plazo. Siempre es especial volver aquí. He estado sentado muchas veces en la grada y he jugado en el césped. El Racing es mi equipo, me vio nacer y me ha permitido ser lo que soy. He jugado y he entrenado. Es muy especial, eso nunca se va a perder”.