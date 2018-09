El entrenador del Real Betis Quique Setién ha comentado en la previa del derbi de mañana ante el Sevilla la falta de un relevo en el carril izquierdo de la defensa verdiblanca, donde solamente hay un jugador específico, el canterano Junior ya que finalmente la comisión deportiva no ha traído ningún fichaje en esa demarcación.

“No estoy nada preocupado. Es verdad que teníamos unas previsiones en algunos puestos pero al final no se han podido concretar porque por una parte, hay dos factores: no hemos podido traer lo que queríamos, pero por temas económicos y de impedimentos de sus clubes, y no se han podido concretar; y luego han aparecido otras opciones que no nos han convencido del todo en el aspecto técnico”, ha explicado Setién.

“Es verdad que es una posición que tenemos más débil porque tenemos alternativas pero no son jugadores específicos de esta posición, pero como planteamos los partidos podemos superar problemas que podamos tener con una sanción o lesión de Junior. Tenemos un margen amplio y el mercado de diciembre si no podemos cubrir con garantías absolutas esa posición”, ha dicho el entrenador bético.

En opinión de Setién, “desde que jugamos con carrileros tenemos alternativas. Hay que tomar decisiones, es mejor así que traer a jugadores que no saben qué rendimiento van a dar, se ha preferido esperar y tirar con lo que tenemos”.