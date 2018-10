Setién: “No me fío del momento del Milan, nos vamos a enfrentar a un equipazo”

Quique Setién, entrenador del Real Betis, se refería al encuentro correspondiente a la tercera jornada del Grupo F de la Liga Europa que enfrentará a su equipo con el Milan este jueves en San Siro. Desde la sala de prensa de este mismo escenario, el cántabro afirmaba sobre la derrota milanista en el derbi más reciente que “nunca me fío del estado de forma de los equipos con los que me enfrento, siempre me espero su mejor versión y más en situaciones como esta tras partidos importante porque al siguiente sales a por todo y no es fácil”.

Sobre el equipo de Gattusso, Setién manifestaba que “la situación del Milan es que me parece un grandísimo equipo con grandísimos jugadores y es un equipo que pueden pensar que es un histórico y esto pesa mucho en circunstancias. Es verdad que igual no está en su mejor momento pero no me fío. Sé que me voy a enfrentar con un equipazo, en su estadio y en un momento en el que necesita una victoria. Ya sabes a lo que te enfrentas y ojalá podamos controlar el juego. No será el Valladolid del otro día, habrá más espacios. Nos comprometerán más en nuestra portería pero tendremos nosotros opciones más claras para finalizar con más espacios”.

“Es verdad que puede estar herido después del último resultado pero siempre estás expuesto a que un equipo de este nivel te haga un roto porque su potencial a todos los niveles nos supera pero el fútbol a veces la realidad es otro. De diez partidos nos ganarían ocho, o seis. no sé el Milan que nos vamos a encontrar. Tenemos que decir mucho en este partido. Tengo una confianza enorme. Ya jugamos en el campo del Oympiacos. Para mí esto es nuevo, otros jugadores sí lo han vivido pero estamos confiados y con la personalidad suficiente y no nos va a afectar para nada el resultado del otro día. Afrontamos con todas las garantías, tienen grandísimos futbolistas pero tenemos nuestros argumentos. Es probable que veamos un partido con alternativas. Espero que haya goles, que sea más abierto de los que hayamos jugado últimamente. Creo que puede ser mejor que lo que hemos tenido que vivir en muchos partidos con tantos jugadores por detrás del balón en su área”, aseguraba Setién.

Además, el cántabro hacía cálculos: “Si conseguimos un punto estaría bien porque con los de casa ante Olympiacos y Milan tenemos la posibilidad real de superarlos y clasificarte. Una derrota puede encajar si ganamos los dos partidos de casa. La realidad es que todo es incógnita. Estoy confiado en que podemos pasar, desde luego, incluso aunque no hagamos un buen resultado aquí”.