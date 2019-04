Setién: “Nunca he dejado indiferente a nadie”

En el transcurso de la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante el Valencia CF en el Benito Villamarín, el entrenador del Real Betis, Quique Setién, se ha referido a su situación personal al frente del vestuario verdiblanco.

“Me encantaría poder convencer a todos. Nunca he dejado indiferente a nadie. Hay cosas que no puedo controlar. Lo que sí pueden tener claro todos es que trabajo a destajo para tratar de hacer las cosas bien”, ha dicho Setién antes de subrayar que “le doy muchas vueltas. Unas veces se acierta y en otras se equivoca. También pienso en la gente que me quiere. Hay muchos béticos que creen en lo que estamos haciendo. Entienden que hay un proyecto y que las cosas no se pueden conseguir de la noche a la mañana. Algún día seremos fuertes si conseguimos mantenernos en estas circunstancias. Están los que ven el vaso medio lleno y los que ven el medio vacío. Seguimos con la mirada al frente, fijándonos en el objetivo que ha marcado el club. Soy un tío tremendamente positivo”.

En una de las preguntas de la rueda de prensa se le consultó por un mensaje publicado esta misma semana por el entrenador de porteros del equipo bético, Jon Pascua, en el que se hablaba sobre el estilo de juego del Ajax, flamante semifinalista de la Liga de Campeones.

“La clave es hacer las cosas bien. El Ajax ha tenido años que no ha tenido protagonismo en su país y en Europa, pero nos ha marcado el camino a muchos. Nos ha enseñado muchas cosas. Ha sido un referente desde los años setenta. Era una delicia. Ahora me alegro mucho de que esté ahí”, ha comentado Setién, que también tuvo palabras para el técnico de otro de los conjuntos que jugó los cuartos de final de la máxima competición continental. “Me entristece que se metan con un entrenador como Guardiola. Hay gente que le gusta otro estilo de fútbol y me parece bien. Hay cosas que no vamos a cambiar. Ya sabemos lo que vende”.