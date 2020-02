Comparecencia de Quique Setién en la víspera de una jornada más que significativa por aquello del encuentro que su equipo, el FC Barcelona, disputará mañana en el Benito Villamarín ante el Real Betis.

Cuando se le ha preguntado por el recibimiento que espera vivir en Heliópolis, el técnico ha comentado que “es un partido especial para mí. Hemos pasado dos años extraordinarios. No tengo más que palabras de agradecimiento. Pasé dos años maravillosos. Me dio la oportunidad de crecer. Me acuerdo del día a día, que fue extraordinario. De la gente que he dejado allí. De lo feliz que fui durante los dos años. De los éxitos en momentos puntuales. Es verdad que desde fuera dio la impresión de que los últimos meses fueron difíciles. No guardo rencor de ningún tipo. Entiendo la crítica. Me marché satisfecho”.

Preguntado por el rival al que se ven a enfrentar mañana, Setién recordó que “es cierto que conocemos bien el equipo aunque han llegado jugadores nuevos. El hecho de conocerlos no significa que los vayas a tener controlados. Sabemos que va a ser un partido difícil. El último partido en casa fue extraordinario. Ganaron a la Real Sociedad con solvencia. Tendremos que estar bien para sacarlo adelante”. “Es un equipo que hace muchas cosas bien. Tiene jugadores con un nivel altísimo y con una capacidad enorme de hacer ocasiones de peligro y goles. Va a ser un partido difícil. Quiero ganar, necesitamos los tres puntos. Va a ser diferente al partido de Bilbao. Pero es importante que lo hagamos bien”, añadió.

También se le ha preguntado a Setién si el gol de última hora de Canales ante el Valencia en noviembre evitó un posible regreso suyo a Heliópolis para ocupar la plaza de Rubi. “No es cierto. Salió en algunos sitios pero no es cierto. La posibilidad de volver al Betis algún día no sé si va a ocurrir. El gol de Canales cambió la dinámica y el curso que llevaban”, ha señalado.

