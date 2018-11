Setién y el regreso a LaLiga: “La euforia que se pudo vivir la dejamos para el exterior”

Vuelve la competición liguera tras dos semanas de parón debido a los compromisos internacionales de las selecciones. El Real Betis lo hará con un nuevo desplazamiento, en este caso a Villarreal. En el recuerdo, lo ocurrido en el Camp Nou ante el FC Barcelona, día en el que los verdiblancos firmaron una gran actuación que tuvo repercusión nacional e internacional.

“La euforia que se pudo vivir fuera la dejamos para el exterior. Nuestro círculo es menos influenciable para estas cosas. Es verdad que siempre hay días. Pero la realidad es que somos conscientes de que pasó hace tiempo. Tenemos que afrontar el partido con la misma intensidad y lucidez que tuvimos en otros días. A ver si es posible”, ha dicho el entrenador del cuadro verdiblanco, Quique Setién, cuando se le ha preguntado si ha sido necesario preparar el partido de una manera especial después de lo ocurrido en Barcelona.

“El rival también a veces es diferente. Lo afrontamos con la máxima seriedad. Nosotros es que a todos los campos vamos a ganar y tratamos de hacerlo bien. No podemos controlarlo todo”, añadió Setién antes de recordar que “hacemos lo que creemos. Salga bien o mal seguimos a lo nuestro. Lo demás son cosas que no podemos controlar. Me centro mucho en el partido siguiente. La semana fue más relajada por el parón”.

Consultado por el Villarreal, Setién ha afirmado que “la realidad es que, salvo lo que le he visto para preparar el partido, me parece un buen equipo. Los que están allí con ellos lo podrían explicar. La realidad es que no es sencillo para ningún equipo. Es un equipo que tiene muchas cosas buenas. La más importante es que tiene buenos futbolistas. Es a lo que más miedo tengo siempre. Quizá no estén en la racha positiva que esperaban”.