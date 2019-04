Setién y su reunión con la dirección: “Siguen confiando en el proyecto”

El entrenador del Real Betis, Quique Setién, ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana por la noche ante el RCD Espanyol. Ha sido la primera vez que el técnico se pronunciaba en público tras los acontecimientos vividos en los últimos días.

Setién se ha pronunciado sobre la reunión mantenido con la dirección de la entidad verdiblanca después de la contundente derrota encaja en el campo del Levante. “Ha sido muy bueno en cuanto a que siguen confiando en el proyecto, que es el proyecto de todos. Es verdad que los resultados no nos han acompañado pero sigue habiendo confianza en muchas cosas”.

Preguntado por los momentos en los que parecía estar más fuera que dentro de Heliópolis, Setién “creía que no había motivos. Hay cosas buenas que hemos hecho bien a pesar de los resultados. Tenía confianza en seguir, como la tengo ahora. Sé que los resultados son los que mandan. Claro que hemos pensado que el equipo puede dar más. Si ganas eres un fenómeno y si no lo haces sabes que va a haber críticas. Trato de llevarlo lo mejor posible. Sabes que te vas a encontrar siempre piedras en el camino que vas a tener que superar”.

También se le ha comentado a Setién sobre la opinión en el asunto del vicepresidente deportivo de la entidad, Lorenzo Serra Ferrer. “Todo son especulaciones. Me siento respaldado. Nadie me ha dicho lo contrario. Todas las cosas que se hablan en estas situaciones no les hago mucho caso. Me centro en el Espanyol. Soy un empleado del club. Vengo todos los días con ilusión. Es un trabajo difícil que necesita energía. Seguro hay opiniones de todo el mundo. Suelo empatizar muchísimo con todo el mundo. Es verdad que la situación para el club no es fácil. La situación es la que es”.