Setién se queja del poco tiempo de preparación del partido contra el Girona

Durante la rueda de prensa previa al encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, al entrenador del Real Betis, Quique Setién, se le ha preguntado por la fecha fijada para el derbi de la segunda vuelta liguera ante el Sevilla FC en el Sánchez-Pizjuán, el fin de semana del 13-14 de abril, Sábado de Pasión y Domingo de Ramos, con lo que eso supone para Sevilla y su Semana Santa.

Pero la respuesta de Setién ha ido acompañada de una crítica por el horario del partido frente al Girona de este domingo, previsto para las 12 del mediodía, después de que el Betis tenga que regresar de San Sebastián mañana jueves después del partido, ya de madrugada.

En concreto, Setién ha advertido que “¿el derbi? Realmente, si es tan importante y son dos acontecimientos… Si lo ideal es cambiar la fecha ojalá se pueda hacer. A Tebas es difícil influenciarle. Ya que nos ponga el Girona a las 12 con tan poco tiempo para recuperar después de volver de San Sebastián… No sé si es tan importante como el derbi, pero arreglaría mucho más el tema de los horarios, sobre todo cuando no tienes mucho tiempo para recuperar. Realmente no sé la capacidad que tenemos nosotros para cambiar las cosas”, espetó.

Así las cosas, no anda muy contento Setién con la diferencia de tiempo que va a tener su equipo de recuperarse del partido y del viaje a San Sebastián para jugar ante la Real y la preparación del siguiente encuentro, el liguero ante el Girona, primero de la segunda vuelta del curso 18-19.