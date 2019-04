Setién y su situación: “Estoy muy tranquilo con mi conciencia y con el trabajo que estamos haciendo”

El domingo pasado se escuchó en la grada del Benito Villamarín el grito de ‘Quique, vete ya’. 48 horas más tarde, en la víspera del desplazamiento a Valencia para enfrentarse mañana al Levante, el nombre propio en la actualidad del Real Betis, Quique Setién, se ha pronunciado sobre su situación actual al frente del equipo.

“La realidad es que me centro en el trabajo. Trato de no desgastarme en las cosas que no puedo controlar. Asumo lo que toca en cada momento. Tratar de seguir convenciendo a los futbolistas para que puedan mostrar en el campo lo mejor de sí mismos. Estaba relativamente tranquilo, como lo estoy ahora. Cada uno trata de hacer el trabajo lo mejor posible. Estoy trabajando”, ha comentado Setién antes de recordar que “ya he pasado por diferentes procesos en el club y voy conociendo a la ciudad y al beticismo. Es verdad que el otro día un buen número indicaron que no siguiera, pero también hay otros que les gusta. Hay mucha gente que se deja influenciar nada más que por los resultados. Pero los resultados cambian. La realidad es que hay equipos que pasan sus momentos. Por ejemplo, el Real Madrid”. “Hay cosas que no me parecen justas. Cada uno tiene su opinión. Cada vez que no se dan los resultados, las miras se centran en el entrenador, ya lo tenemos asumido. A la gente sólo le importa ganar“, añadió Setién.

También se le ha preguntado a Setién si estaría dispuesto a seguir la próxima temporada al frente del equipo. “Estoy muy tranquilo y contento en muchas cosas. Yo no tengo ningún problema. Estoy muy tranquilo con mi conciencia y con el trabajo que estamos haciendo. Y además estoy bastante contento en muchas cosas, porque hay otras en las que naturalmente puedo mejorar. Y puedo afinar más, seguramente. Tratar de educarme y mejorar cada día. A pesar de que tengo un bagaje tanto de jugador como de entrenador sigo aprendiendo y queriendo aprender. Y me preocupo por lo que los demás hacen bien. Es el camino para mejorar. Y trato de explicar a mis jugadores y de mejorarlos”.

En el transcurso de la rueda de prensa se le han recordado a Setién las palabras del entrenador del Getafe, Bordalás, en las que se defendía el trabajo del cántabro al frente del equipo verdiblanco. “Las valoró positivamente. Yo creo que hubiera hecho lo mismo. Entre nosotros hay cierto corporativismo. Me ha tocado ver esta situación en otros compañeros. Uno, a lo largo de su carrera, tiene que sufrir estas cosas”, ha comentado el técnico bético.