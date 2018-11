Setién y el tema de Bartra: “Sé que he metido la pata, pido disculpas a todo el Betis”

Ayer saltó la polémica. Quique Setién había hablado el día anterior en RAC 1, una radio de Cataluña, y, al ser preguntado por Bartra, realizó unas declaraciones que rápidamente generaron controversia. Luego, en la rueda de prensa previa al partido con el Milan, dio sus explicaciones, pero tampoco convencieron demasiado, motivo por el cual el técnico ha utilizado hoy las redes sociales para pedir perdón.

Así, Setién ha escrito el siguiente mensaje: “Sé que he metido la pata. Entiendo que mis palabras se puedan interpretar como un menosprecio, pero desde luego mi intención no era esa. Pido humildemente disculpas al todo el RBB. Lo siento”.

Hay que recordar que Setién dijo de Bartra lo siguiente: “Hablamos para que él vaya mejorando. Que esté aquí no es un buen síntoma para él, sí lo es para nosotros, pero no para él. Estando en el Barcelona y estando en el Dortmund, muchas veces le digo que ‘algo no estarás haciendo bien para estar aquí en el Betis, un equipo que en teoría es menor que los otros dos en los que has estado y con menor potencial’. Entonces hay que mejorar aspectos, controlar el estrés, hay que tener un poso que seguramente lo irá adquiriendo a medida que vaya teniendo más años, como nos ha pasado a todos”.

Y que ayer dio las siguientes explicaciones: “Cuando vemos los partidos en el ordenador y analizamos las cosas nos ponemos normalmente de acuerdo, me pasa con Mandi y con otros jugadores. A veces la interpretación es sesgada y con mala fe pero Bartra es un grandísimo futbolista y quiero que esté en la selección y que vuelva a un equipo de la élite más absoluta. Tiene capacidad y condiciones para llegar a ello. Nunca le diré a nadie cosas que le permitan relajarse, que ya con esto es suficiente. Tiene que querer más. Estaba en el Barcelona, en el Dortmund y ahora en el Betis pero tiene condiciones para volver a equipos top. Y trato de incentivar a mis jugadores para que sean mejores”.

