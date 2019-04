Sevilla – Betis: recuerdos del derbi en blanco y negro desde el silbato

Todo el mundo se fija en los jugadores pero el derbi también lo juegan los árbitros. Deportistas que ejercen de jueces, que tienen que lidiar con el ambiente en el Ramón Sánchez-Pizjuán o en el Benito Villamarín y calmar a los hiperrevolucionados futbolistas. Mañana mediará entre sevillistas y béticos Alejandro Hernández Hernández pero en los 96 derbis en Primera muchos han sido sus predecesores. Tras Victoriano Sánchez Arminio, que ostenta el récord con cinco derbis, aparecen Joaquín Urío Velázquez (San Sebastián, 1947) y Emilio Soriano Aladrén (Zaragoza, 1945), con tres duelos sevillanos en la máxima categoría. Todos fueron en los ochenta. ABC de Sevilla hace memoria con estos árbitros, que repasan anécdotas y vivencias que dejaron aquellos duelos pasionales.

Para Urío Velázquez tuvieron menos repercusión los derbis en Primera (Sevilla, 2-Betis, 1 en 1981; Sevilla, 1-Betis, 2, en 1987 y Sevila, 1-Betis, 0 en 1989) que el doble duelo que le tocó dirigir en la Copa del Rey en febrero de 1983, eliminatoria de octavos de final. «Pité los dos seguidos. A Sánchez Arminio, que era el que estaba designado, le vino un partido de FIFA. Creo que una final militar o algo así. Y le mandaron fuera. Y José Plaza me llamó diciendo que como los dos equipos estaban contentos conmigo tras el arbritaje de la ida (2-0 a favor del Sevilla), que podía pitar yo. ‘Vete tú’, me señaló. Pero la vuelta no salió tan bien. Saqué muchísimas tarjetas (quince) y tendría que haber mostrado más. Sólo merecieron quedarse en el campo Esnaola y Buyo. Me lo pusieron difícil. Había un jugador en el Sevilla… ¿Pintinho? Sí, Pintinho. Y otro en el Betis, Canito. Uf, la que me dieron los dos en ese partido. A Canito sí lo expulsé. Ya le digo, tendría que haberme quedado solo con los dos porteros. A los 30 segundos ya había sacado la primera tarjeta. En el Villamarín me lanzaron una una pieza de acero y recuerdo que Pedro Buenaventura me agradeció que en el acta pusiera que me rozó y no que me dio porque podían cerrarles el campo. Pedro era una gran persona que nos ayudaba muchísimo a los árbitros», narra el guipuzcoano. Aquel duelo finalizó con 0-2 a favor de los sevillistas.

Urío le resta importancia a estas situaciones. «En realidad se trata de jugar al fútbol, todo depende de cómo se comporten los jugadores. Siempre hay rivalidad y acaba aflorando algo. Lo importante es que gane el mejor y que luego sigan con el cachondeo típico tras estos partidos», asegura desde su experiencia y marca distancias con otras rivalidades: «Los demás derbis son parecidos. Lo que diferencia al derbi de Sevilla con el vasco, por ejemplo, es que los aficionados del Athletic y la Real Sociedad tienen unas reivindicaciones que muestran en esos partidos y las comparten. Así la gente se junta y no pasa nada».

Para Soriano Aladrén, con experiencia en tres derbis (Betis, 1-Sevilla, 2 en 1983; Betis, 0-Sevilla, 1 en 1988; y Betis, 1-Sevilla, 3 en 1988), los derbis sevillanos «tenían un carácter muy especial. Yo pité al Betis y al Sevilla en Segunda. Y con el Betis estuve de juez de línea en la final de la Copa del Rey del 77 junto a Sánchez Arminio y con García Carrión de árbitro principal. Y al Sevilla le he pitado desde los tiempos de Enrique Lora y Fleitas. Y Rogelio en el Betis. Son dos equipos a los que he pitado mucho», rememora el árbitro aragonés, quien también destaca a otras personalidades: «Recuerdo a Manolo Cardo, que era bastante constante. Y también a Marcel Domingo en el Betis o Pedro Buenaventura, que era buen amigo mío. La mayoría de derbis que pité ganó el Sevilla porque estaban bien y era una época de declive del Betis. Ya no tenían a Cardeñosa, Biosca y Gordillo y más tarde bajaron a Segunda».

Sobre los duelos de la máxima rivalidad hispalense, Soriano Aladrén deja claro que no eran tan tensos como podía parecerse. «Tengo que decir que mi experiencia con los derbis es positiva. Por suerte siempre vi un profundo respeto a mi labor. Jugadores como Gordillo, Álvarez, Blanco, Cardeñosa, Buyo, Magdaleno… Crecimos juntos en el fútbol y siempre estuvieron correctos. Los resultados podían ser mejores o peores para ellos pero nunca hubo incidentes graves y guardo afecto con casi todos ellos. Además, recuerdo que iba de paseo por la calle Sierpes y los aficionados te decían cosas antes del partido, pero todo en buen plan. Ahora es bastante difícil que pase eso. Entonces había más respeto, un trato distinto. Si acaso te decían un ‘a ver cómo te portas hoy’ pero ahora hay más agresividad», asegura.

Soriano Aladrén compara a las gradas del Sánchez-Pizjuán y del Villamarín. «En las aficiones la del Sevilla era un poco más como la del Real Madrid y la del Betis, como la del Atlético. En aquellos momentos la del Betis era tremenda, mucho más ruidosa y bullanguera. La del Sevilla no era la misma que ahora con los títulos y el himno, sino que era más apática. También me acuerdo cuando era un tema importante lo de Diego, que cambió al Betis por el Sevilla».

Sobre el árbitro de mañana, Soriano Aladrén espera lo mejor: «A Hernández Hernández lo conozco desde niño, de calzonas cortas. En Canarias iba a clínics y le encantaba arbitrar. Lo lleva en la sangre porque su padre fue colegiado. Físicamente es bueno pero creo que acaba de salir de una lesión. Es internacional y puede sacar bien este partido. Lo que tiene que hacer es marcar el territorio desde el principio».