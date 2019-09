Sidnei: “Estamos trabajando para conseguir nuestro objetivo, que es Europa”

Sidnei, defensa del Real Betis, se ha mostrado contento y con ganas en la nueva etapa que ha comenzado el equipo verdiblanco con el nuevo entrenador, Rubi, al frente del proyecto. “Me siento muy bien, estamos trabajando para crecer individualmente y luego como equipo para conseguir nuestro objetivo que es acabar en Europa. Pero LaLiga es muy competitiva y hay equipos muy duros”, apuntaba el jugador.

En una entrevista para la cadena COPE, el brasileño ha admitido estar muy contento en el Betis “desde que llegué me encontré muy bien”. Sobre las molestias que lo tienen apartado del grupo ha señalado que “estos días estamos trabajando en ellas y me encuentro bien”. “La verdad es que tuve la oportunidad de pasar por buenos equipos y ahora estoy contento de poder estar aquí con el Betis”, ha señalado sobre su pasado en equipos como el Besitkas o el Benfica.

Sobre el cambio de entrenador Sidnei ha comentado que “la exigencia es la misma, porque siempre salimos al campo con la misma responsabilidad, ganar cada partido. La manera de jugar cambia porque cada entrenador tiene su idea pero nosotros seguimos en la misma línea “. “Lo llevamos bien. Es una manera diferente de jugar, de encarar los partidos, pero en pretemporada y ahora este principio de liga estamos trabajando mucho y esperamos que vaya bien. Para mi no noto mucha diferencia porque ya he jugado mucho con cuatro y me he sentido muy bien”. comenta sobre el cambio de sistema de cinco a cuatro defensas. También sobre Rubi ha dicho que “quiere lo mismo que nosotros, ganar siempre y estamos trabajando para eso para cada día ser más fuertes y llevarnos los tres puntos en cada partido”. Otra de las cuestiones que ha comentado ha sido la competencia en su posición “Tienes que estar preparado para cuando te toque jugar dar lo mejor para ayudar al Betis”.

También ha sido preguntado por la necesidad o no de un pivote: “no hace falta. De alguna manera tenemos una plantilla muy amplia con grandes jugadores y estamos preparados para conseguir nuestros objetivos en LaLiga con lo que tenemos”. “Creo que tenemos que seguir haciendo lo que venimos haciendo y creo que este es el camino y seguir sumando de tres en tres y pensando partido a partido”, ha manifestado. Sobre las incorporaciones de Fekir y Borja Iglesias a quienes considera “grandes jugadores”. Sobre la calidad del francés ha señalado que “lo está demostrando en los partidos que hemos jugado”.

También ha hablado de la espinita que tiene por no haber llegado nunca a jugar con la selección absoluta de Brasil “siempre nos queda eso porque al final todo jugador tiene el sueño de llegara a la selección”.