Betis: sin noticias del posible partido en Estados Unidos

Durante la tarde del viernes corrió por diversos foros la información de que el partido que el Real Betis y el Barcelona programado para el fin de semana del 17 de marzo de 2019 era uno de los candidatos de LaLiga para ser trasladado a Estados Unidos, en el marco del reciente acuerdo firmado por la entidad que preside Javier Tebas con la multinacional de medios, deportes y entretenimiento ‘Relevent’, que pretende impulsar el fútbol en Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, esta posibilidad aún no ha sido ni tratada por los clubes ya que desde el Betis confirman que no tienen noticias sobre que este encuentro sea el elegido para el traslado a otro país, con lo que ello supone no sólo deportivamente para el cuadro heliopolitano, sino para los abonados verdiblancos, ya que es un partido que debe disputarse en el Benito Villamarín.

Ni el Betis ni LaLiga, tampoco el Barcelona, han reconocido contactos a este respecto, en lo que parece ser un globo sonda que no ha sentado bien a las aficiones, especialmente la del conjunto verdiblanco, que sería la más afectada hasta dado que tendrían que activar alguna medida para no perjudicar a los abonados.

El Betis tiene activa una oficina en Estados Unidos y guarda una muy buena relación con LaLiga en sus iniciativas a nivel internacional, ya que ha sido acompañado por el organismo en la presentación de Inui en Japón o en diversas iniciativas para difundir la metodología del club pero no hay diálogo en el sentido de jugar un partido oficial fuera de las fronteras españolas.

Este encuentro que LaLiga quiere jugar en Estados Unidos afectará al Barcelona o al Real Madrid en virtud del acuerdo alcanzado con la empresa Revelent y tiene como objetivo impulsar el fútbol en Estados Unidos y Canadá, sedes del Mundial de 2026.