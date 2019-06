Subida respecto al año anterior en los abonos 2019-20 del Betis

El verano futbolístico tiene desde hace mucho tiempo varias fechas señaladas en su calendario particular. La presentación del primer fichaje, la vuelta a los entrenamientos con los tradicionales reconocimientos médicos, el primer amistoso de pretemporada y, sobre todo, el día en el que se anuncian los precios de los abonos. Así, los aficionados del Real Betis ya conocen las tarifas impuestas por la entidad de cara a la campaña futbolística que arrancará a mediados de agosto.

El consejero verdiblanco, Ramón Alarcón, fue el encargado de anunciar las novedades en un acto celebrado sobre el mismo terreno de juego del Benito Villamarín. En primer lugar destaca que el precio de los abonos registrará una subida de un diez por ciento de media respecto a los de la temporada 2018-19. La campaña de abonados comprende varias fases. La primera está destinada a las renovaciones. Dicho procedimiento se puede llevar a cabo tanto de manera online (desde hoy hasta el 28 de julio) como presencial (el plazo estará abierto desde el 1 al 27 de julio). El lunes 29 de julio, según informa el propio club, las instalaciones estarán cerradas por reorganización interna. La segunda fase comprenderá la reubicación, compuesta por tres tramos, todos ellos previa cita solicitada durante el periodo de renovación. El martes 30 de julio se dedicará a los reubicados por mejoras en el estadio. Las reagrupaciones familiares se llevarán a cabo el miércoles 31 de julio y jueves 1 de agosto, mientras que los cambios de ubicación están fijados para el viernes 2 y el sábado 3 de agosto. Por último, la tercera fase, la de altas, tendrá lugar a partir del lunes 5 de agosto hasta agotar localidades (50.373). En caso de que los periodos de reubicación de abonados se alarguen en el tiempo, el inicio de esta fase puede estar sujeto a modicaciones.

Alarcón justificó el incremento de los precios asegurando que «es necesario el esfuerzo para seguir peleando por las metas que todos deseamos, pero pese a la subida, seguimos estando en un precio medio muy adecuado, en la mitad de una clasificación de precios de Primera división». Algunos datos sirven de ejemplos para comparar el incremento de precios respecto a la campaña presentada hace un año. En junio de 2018, la renovación de un abono Liga adulto en el primer anfiteatro de Preferencia costaba 730 euros, mientras que para la campaña 19-20 se ha fijado un precio de 795. Renovar un asiento abono Liga en la tribuna de Voladizo para un adulto pasa de los 410 del año pasado a los 450 del presente. En Fondo segundo anfiteatro cambia de 280 a 310. En Gol Norte primer anfiteatro, de 295 a 330, y en Gol Sur primer anfiteatro, de 310 a 340. Para la renovación de los abonados infantiles (niños que no hayan cumplido 15 años el 1 de julio de 2019), el precio pasa de los 75 de la temporada pasada a los 85 de ahora.

La entidad anunció también que dedica unos precios especiales bonificados a colectivos como las peñas, mayores, desempleados o trabajadores con rentas bajas o las personas con discapacidad. Además, una de las novedades de la nueva campaña es el abono digital, igual de válido que el tradicional. Así, a través de la app oficial del Betis, los abonados podrán acceder al Benito Villamarín con su smartphone. Del mismo modo, podrán usar los servicios de cesión del abono, préstamo y mejora del mismo.

El spot de la campaña

En el transcurso del acto celebrado en Heliópolis se proyectó por primera vez el spot de la campaña de abonos de la temporada 19-20. En el verano pasado, el hilo conductor tuvo como referente al canterano Fabián y a su madre. En esta ocasión no se centró el el mensaje en ningún futbolista en concreto. Se otorgó en esta ocasión protagonismo a la figura del aficionado bético intercalada con imágenes de acciones de varios partidos disputados por el equipo durante la pasada temporada. «Hacerse grande es difícil. Apoyémenos más que nunca», fue el lema con el que se cerró el spot proyectado en la pantalla principal instalada frente a la grada de Gol Sur.

Alarcón recordó las campañas de captación de socios de años anteriores. «Desde la 16-17 a la 17-18 y de ahí a la 18-19, en la que seguimos con el concepto de la vida del Betis, con Fabián y su madre como protagonistas. Subrayamos la importancia del trabajo en equipo. Desde el que limpia hasta el que mete el gol, todos son importantes en el Betis», dijo el consejero antes de recordar cómo se había planteado el trabajo de cara a esta campaña. «Recordamos lo que había pasado esta temporada. El gol de Joaquín en el minuto 82 de la tercera jornada. Milán y el triunfo liguero en Barcelona. El club apostó por ser sede de la final de la Copa del Rey. Llegamos hasta las semifinales. Perdimos contra el Stade Rennais en Europa y se acabó la temporada con una sensación de decepción. Todo nos ha llevado a decir qué ha pasado. En lo deportivo, el Betis ha crecido de 2015. Vamos a intentar pelear por estar en Europa».

Posteriormente le llegó el turno de hablar al presidente verdiblanco, Ángel Haro. «Hace poco hice tres años de presidente, algo insignificante comparado con vosotros y vuestra lealtad a las trece barras. Nuestro único objetivo es hacer feliz a los béticos y dejar un legado a las nuevas generaciones. Entre todos conseguiremos dejar un club más moderno, transparente y fuerte que el que encontramos», empezó diciendo Haro en la presentación de unos abonos cuyo diseño servirá para recordar la figura de Rogelio Sosa, fallecido el pasado mes de marzo.

«Es verdad que el Betis no es una empresa, es sentimiento y pasión, pero sin gestión eficiente no podemos construir el proyecto deportivo. Hemos multiplicado por dos los ingresos del club desde que entramos. Completamos el Gol Sur y dijimos que se pagaría sólo con los ingresos derivados de esa mejora. El resultado final ha sido mejor que las expectativas. Eso es transformar el club. Y también está la ciudad deportiva, que será envidiable, con espacio deportivo y formativo. La plantilla ha crecido en valor de manera sustancial. Para competir hay que tener una buena secretaria técnica, de primer nivel y moderna, con personas que conozcan muy bien nuestros valores, dando importancia de verdad a la cantera», añadió antes de cerrar su discurso recordando que «lo que no mata nos hace mas fuertes, hemos pasado situaciones críticas a lo largo de la historia y las superamos gracias al alma de la afición».

El Betis anunció también que, antes de final de año, está prevista la colocación de un nuevo videomarcador en Gol Sur y la instalación de un nuevo sistema de megafonía en el estadio.