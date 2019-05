Este sábado 1 de junio se celebrará en el estadio Benito Villamarín el concierto con el que Alejandro Sanz iniciará su gira de 2019 y para el que no quedan entradas desde hace meses. El artista, bético reconocido, ha publicado en su perfil de Instagram una foto en la que se le puede ver tumbado sobre el césped del estadio verdiblanco.

A esta imagen le ha acompañado el siguiente texto: “No sabéis la de tiempo que llevo esperando hacer esto… Nos vemos en tres días“. Hace unos años, en una entrevista en Antena 3, Sanz contó la raíz de su beticismo: “Yo siempre he sido muy bético, del Betis antes que de ningún otro equipo. Pero, mi padre era muy madridista y cuando murió mi padre me poseyó su espíritu y desde entonces me gusta que gane el Madrid, pero siempre he sido bético antes que ser madridista y eso es para toda la vida”. Incluso publicó fotos de sus hijos con las equipaciones del Betis.

Alejandro Sanz ha impulsado antes de este concierto, donde cantará temas de “El Disco”, el videoclip «No tengo nada» como parte del primer material inédito desde que en 2015 lanzara el álbum «Sirope». En 2007, Alejandro Sanz ya cantó en el concierto del Centenario del Betis. En años recientes también habló del club verdiblanco en otras entrevistas. En el programa ‘En la tuya o la mía’, de TVE, Bertín Osborne le preguntó por sus preferencias futbolísticas antes de jugar a un futbolín muy especial, con los colores del Real Madrid y del equipo Betis. “Si tuvieras que jugar con un equipo entre el Madrid o el Betis, ¿con quién jugarías?”, preguntó Bertín. Alejandro Sanz respondió: “Yo juego con el Betis“.

El Benito Villamarín comenzará con la actuación de Alejandro Sanz una serie de conciertos, aprovechando que ha terminado la temporada deportiva del Betis y que hasta dentro de unas semanas no tendrá que volver a sembrar el césped de cara a la nueva campaña. Así, al cantante de canciones míticas como «Corazón partío» o «Lo ves», le seguirán los chicos de Operación Triunfo 2019, quienes actuarán el 8 de junio, mientras que Manuel Carrasco lo hará el 21 de ese mismo mes.