Sufrimiento es un apellido del Betis

Sufrir no es algo ajeno al bético, acostumbrado a que las alegrías lleguen con más esfuerzo del debido. No le basta con merecerlo, sino que debe extraer la felicidad con destornillador. Y puede desaparecer de un plumazo. Cuando Cazorla posó la pelota a once metros de Pau López en el Villamarín no querían ni mirar. Ni acordarse de las ocasiones de Tello, Canales, Jesé o Joaquín solos ante Asenjo. Se escuchaba un Padrenuestro. Bajito. Gente de espaldas. Otros que maldecían su suerte. Algunos que se acercaban a la salida mirando sin querer mirar. «¿Quién lo tira?». «Cazorla». «Uff». En realidad daba igual. El tiempo se detuvo por un instante y el tiro fue un pase. Ahí estaba Pau López para abrazar la esperanza de los béticos en forma de balón. Quizás se gritó más que los dos goles de Lo Celso. Recompensa para los 28.475 valientes que desafiaron a la lluvia y al destino del Betis. Día para creyentes, para sufridores. La alegría no merece la pena sin que cueste. Tres puntos más y Europa vuelve a ser algo posible. El Betis no estaba muerto, no estaba caído. Está tan vivo que superó con merecimiento al Villarreal y ahora mira con ambición al derbi, a la séptima plaza (a dos puntos) y a la sexta (a tres).

Era un día para convencer y convencerse. Un equipo que debía persuadir a los suyos de que lo que habían visto no era definitivo. La confianza. Va y vuelve rápidamente. Con gestos. Como ese arranque tan fiable de un Betis reconocible, que fue a por el rival, a por el partido. Si todo se había convertido en un juicio a Setién, éste puede dar las gracias al compromiso de los suyos y a que la suerte, tantas veces esquiva, se adosó a su presente. Pero es que la fortuna se trabaja. Y el Betis comenzó a labrarla y a merecerla nada más que Estrada pitó el inicio. Con balones en largo, yendo más directo y de verdad. Con tres centrales hechos unos jabatos y con aire en las alas con los entonados Emerson y Tello. El Villarreal sólo podía juntar líneas y esperar a que el daño no fuera mayor. Un equipo con muchos nombres pero castigado por sus defectos, sobre todo atrás. El Villamarín recompensó la fe de los suyos y estuvo con el equipo desde ese inicio. Asenjo se ayudó del larguero para deshacerse de un centro envenenado de Emerson y le quitó el gol a Guardado cuando iba a rematar a bocajarro. El partido está para las carreras continuas pero es el Betis el que gana las disputas, el que va de verdad. Canales encuentra a Tello a la espalda de la zaga visitante y Asenjo cubre para que no tenga más opciones en el mano a mano. No sería el primero.

En el siguiente sí se canta gol. Jugada típica del Betis. De las que explican por qué Setién quiere jugar así. Premio para el señuelo. Atrae a su víctima, un rival que cree que en su presión alta robará el balón y generará un incendio cerca del área de Pau. Mandi, frío y sereno, deja en ventaja a Guardado, quien se da la vuelta en el centro del campo y filtra una asistencia para la diagonal de Lo Celso. El argentino la pica por encima de Asenjo y Heliópolis grita gol. Clase y calidad para un jugador que esta vez sí aparece cuando se le espera. En un día decisivo, en un momento de tensión, y con un toque sutil y de gran calidad que pone el 1-0. Así el partido parece encarrillado con las ganas béticas y la ventaja en el marcador pero nada iba a ser como parecía ya que un error tras robo de Tello acaba en córner y Funes Mori se desliga de William Carvalho para rematar a placer el 1-1. Otra vez a remar a contracorriente. Otro fallo repetido. La misma piedra. Dolor.

Los verdiblancos saben que el partido estaba más para ellos a pesar del palo. A Canales se le queda una ocasión para la derecha y salva Asenjo en su salida. Otra vez. Bonera pide la sustitución. Su salida cambiará el partido. El Villarreal abandona la defensa de cinco y pasa al 4-4-2. Ahí toma las riendas durante una fase. Los equipos están nerviosos y se corre demasiado. Tello se escapa por la banda y su asistencia a Lo Celso la asfixia Asenjo con su salida. Pedraza responde en la otra portería y Pau López se luce ante una falta directa de Cazorla.

Al Betis le cuesta desembarazarse de la presión del Villarreal pero lo consigue encontrando una bolsa de oxígeno en la izquierda con Tello y las caídas de Jesé a esa ubicación. Le faltan jugadores de gatillo fácil, acabar más y mejor las jugadas pero aparece en el tercio ofensivo y le lanza mensajes al rival antes de un descanso que le sirve a los verdiblancos para reinterpretar mejor las cosas. Jesé no encuentra a Lo Celso cuando llega solo y quiere acabar la jugada. Cáseres golpea a Canales en el tobillo y Mandi llega tarde a un balón peinado de William Carvalho que merece gol. Ya se instalan los de Setién en campo rival con el colmillo afilado. Jesé casi marca tras otro regalo de Guardado. Asenjo se luce ante Tello y Lo Celso. La catarata bética viene caudalosa y es el argentino el que define con el 2-1 después de varios rechaces. Su derecha pone la finura necesaria para hacer bonita una jugada de carambola.

Ahora los metros son para el Villarreal. Canales deja su sitio a Joaquín. El Betis hace las cuatro esquinas y toca y toca para protegerse y perder tiempo. Emerson luce pulmones yendo arriba y abajo. El Villarreal se aturde por momentos. Tello se pone de delantero con el regreso de Junior a la banda. El Villamarín está tenso. Espera lo mejor y lo peor. No se cree la ventaja hasta que no llegue el pitido final. Joaquín puede hacer el 3-1 pero no llega. Setién se lleva las manos a la cabeza. Bartra se tira al suelo ante Mario y hace penalti. Cazorla tira al centro y Pau atrapa ese balón que es vida para el Betis. Triunfo de verdad, con sufrimiento y con recorrido hacia Europa.