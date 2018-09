Todas las fichas del Betis entran en juego

Ya no hay futbolistas inéditos en el Real Betis 18-19. A lo largo de las cuatro primeras jornadas ligueras, el entrenador verdiblanco, Quique Setién, había repartido los minutos de competición entre 19 de los 21 jugadores que forman el plantel. Faltaban por estrenarse uno de los porteros, Joel Robles, y un centrocampista, Javi García. Ambos tuvieron su oportunidad el jueves con motivo del comienzo de la fase de grupos de la Liga Europa.

Ocho cambios se registraron en la alineación titular de Setién respecto al partido del sábado anterior en Mestalla contra el Valencia. Javi García pisaba por vez primera el terreno de juego después de un inicio de campaña algo complicado. Unas molestias físicas sufridas en el tramo final de la pretemporada lo dejaron fuera de la lista en los partidos de las dos primeras jornadas ante el Levante y el Deportivo Alavés. Llegó a tiempo de entrar en la convocatoria para el derbi. Pero se tuvo que conformar con seguir los 90 minutos desde el banquillo. Lo mismo pasó en Valencia. Con el estreno continental se hizo realidad el regreso al equipo de uno de los futbolistas importantes en el Betis de la pasada temporada. En la 17-18, Javi García tuvo presencia en 32 de los 38 encuentros ligueros jugados.

El otro debutante que dejó el enfrentamiento ante el Olympiacos fue Joel Robles. Las rotaciones de Setién afectaron a todas las líneas del equipo, portería incluida. El madrileño se convirtió en uno de los más destacados de su equipo. El cuadro verdiblanco concedió en defensa algo más que en la visita a Mestalla, pero Joel estuvo acertado en las ocasiones más peligrosas del Olympiacos. A sus 28 años, el portero espera contar en Heliópolis con más minutos de juego que en la pasada campaña, cuando apenas participó en cuatro encuentros con el Everton. «Es un alivio y una satisfacción enorme que cualquier jugador pueda entrar y aportar y es una garantía para afrontar las tres competiciones que tenemos por delante», dijo Setién al acabar el encuentro del jueves. Por lo visto hasta el momento, la portería en partidos ligueros es cosa de Pau López, que tras un inicio para olvidar con la goleada encajada ante el Levante blindó su portería en los tres compromisos siguientes contra el Alavés, Sevilla y Valencia.

Laterales y ataque

Otro de los nombres propios del Olympiacos-Betis fue el de Barragán. El lateral disfrutó de su primera titularidad de la temporada. Jugó un cuarto de hora en la jornada inaugural y ya no volvió a contar con minutos hasta el jueves. Se quedó en el banquillo ante el Alavés y el Valencia. En el derbi ni siquiera entró en la lista definitiva. La cara del futbolista al acabar el partido lo decía todo. Setién optó por dar en las primeras jornadas el costado derecho a Francis y también a Tello. Ante el equipo griego llegó su momento y aportó cierto peligro en algunas llegadas. A la hora de generar ocasiones, Barragán cuenta con el aval de lo ocurrido en la pasada temporada cuando ofreció seis asistencias de gol a sus compañeros.

Muchas de ellas fueron aprovechadas por los tres futbolistas que formaron en el ataque bético a lo largo del encuentro ante el Olympiacos. Sergio León salió de inicio junto a Loren y tuvo una de las ocasiones más claras para desnivelar el marcador. Pero no eligió la opción correcta. «Punto en un campo complicado! Cierto que pudimos ganar, estuvo el partido en mis pies y no vi a mi compañero solo, pero bueno, no queda otra que seguir trabajando como lo estamos haciendo, a pensar en el siguiente», se pudo leer en el texto escrito por el delantero en las redes sociales. La racha anotadora del Betis en el inicio (1 tanto en 5 partidos) señala a Sergio León, Loren y Sanabria, aunque también demanda mayor aportación de futbolistas con llegada desde posiciones más retrasadas y que puedan aportar goles.