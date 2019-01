Tropiezo del Betis en el primer escalón de un intenso enero

Frenazo bético en la primera comparecencia del 2019. Una de las noches más especiales del año acabó en desilusión por la derrota sufrida en el campo del colista. La discreta imagen mostrada por el Real Betis encontró la derrota en un tramo final de encuentro para olvidar. El Betis regresó a casa de vacío en la primera prueba que le tiene reservado un trepidante mes de enero. Antes de encarar una semana en la que le esperan dos compromisos consecutivos en el Benito Villamarín. El jueves tocará la ida de los octavos de final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. Tres días más tarde será el Real Madrid, en plena crisis tras lo ocurrido en el Santiago Bernabéu precisamente ante el conjunto donostiarra, el que visite Heliópolis en el encuentro que cerrará la primera vuelta del campeonato.

Fiestas sin regalos

No le ha sentado bien el ambiente navideño al Betis. El brillante triunfo logrado en la visita al campo del Espanyol generó una gran expectación para el enfrentamiento contra el Eibar en el Benito Villamarín. Se presentaba una buena oportunidad para seguir creciendo en la tabla. Pero los futbolistas de Setién no fueron capaces de pasar del empate en un partido en el que no se sintieron cómodos y en el que apenas brillaron en la acción colectiva culminada con el gol de Sanabria. El paraguayo volvió a marcar en Huesca en el regreso a la competición tras la semana de vacaciones. Pero no sirvió de nada. Derrota ante el último de la tabla. 1 punto de 6 posibles. Antes de jugar contra el Eibar, el Betis estaba quinto en la tabla, con 4 puntos menos que el cuarto clasificado, el Real Madrid. Dos partidos más tarde, el equipo verdiblanco queda a 5 puntos de los puestos de Liga de Campeones. El Getafe amenazaba con sacar al Betis de la zona europea, pero la derrota del conjunto madrileño ante el Barcelona permite al Betis mantenerse en la sexta posición. Con todo lo que ha pasado en los últimos 180 minutos se trata de una buena situación para encarar los retos inmediatos. La carrera liguera tiene todavía por delante un largo recorrido, pero uno de los objetivos verdiblancos es no perder el paso entre el grupo de equipos que quieren estar al final de la campaña disputando por los billetes continentales.

Ventaja desaprovechada

Por segundo partido consecutivo el Betis se quedó sin ganar a pesar de que logró adelantarse en el marcador. Contra el Eibar, los futbolistas de Setién no se sintieron cómodos en la mayoría de los minutos de juego. La buena acción colectiva culminada en el ecuador de la primera parte por Sanabria en el área pequeña fue una de las pocas excepciones. La gestión del 1-0 a favor no fue la correcta. El Eibar dio un paso adelante tras el tiempo de descanso. Tuvo errores en ataque y Pau López realizó alguna buena intervención, pero el cuadro de Mendilibar terminó encontrando el gol del empate desde los once metros. También de penalti logró el Betis adelantarse en El Alcoraz. Todo se ponía a favor para los futbolistas de Setién. Triunfo momentáneo ante un equipo que hasta la visita verdiblanca no había ganado ni un partido en su estadio durante la presente temporada. Sin embargo, en un último cuarto de hora para olvidar, el Betis tiró a la basura la oportunidad de lograr la primera victoria del año.

Alineación y cambios

Tres modificaciones llevó a cabo Setién en Huesca respecto al partido jugado contra el Eibar. Sidnei se quedó fuera por lesión, mientras que Joaquín y Lo Celso empezaron desde el banquillo por decisión del técnico. Feddal, Javi García y Loren fueron las novedades. Faltó fluidez en la circulación y capacidad para crear llegadas con peligro. Poco después del 0-1, Setién movió el banquillo. Sacó a Lo Celso y Guardado. Opciones perfectas para hacerse más dueño todavía del balón. Pero el trabajo colectivo no fue en la dirección correcta. El Betis de 2018 ha crecido mucho. Ha acumulado bastantes triunfos que le han permitido dejar atrás las zonas baja y media de la tabla para acercarse a las alturas. Pero hay detalles en los que se demanda un mayor crecimiento. Por ejemplo, en la capacidad para cerrar un marcador favorable en casa del colista. Aguantando el 0-1 o, incluso, aumentando el tanteador para que el rival baje de manera definitiva los brazos. Tello, cambiado de banda con Francis y clave en la mayoría de las acciones decisivas del partido, no acertó en un contragolpe. El Huesca, que se jugaba seguir soñando con la salvación, entró de lleno en el partido. Pau puso de su parte, pero el balance defensivo no fue el correcto y los locales, más intensos en la disputa del balón, se quedaron con los tres puntos.

Las suplencias de Lo Celso

Regresar a España tras un parón liguero se ha convertido en sinómino de suplencia para Lo Celso. Tal y como ocurrió en los meses de septiembre, octubre y noviembre, momentos en los que acudió a las convocatorias de su selección, el centrocampista se quedó de nuevo fuera de la alineación titular. Lo Celso, al igual que sus compañeros Sidnei e Inui, recibió permiso del club para incorporarse a los entrenamientos el 2 de enero. 72 horas más tarde, el argentino estaba con el resto de los convocados en Huesca, pero se vio obligado a esperar su oportunidad hasta el minuto 59.