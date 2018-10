El tropiezo que rebaja algo la nota media del Betis

En la rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid el técnico del Real Betis, Quique Setién, le puso nota al trabajo hecho por su equipo en las últimas semanas de competición. En concreto, al papel en los seis partidos oficiales jugados desde el primer parón de la temporada por los compromisos internacionales de las selecciones. «El balance es positivo en cuando a la línea estable de rendimiento. En todos los partidos nos ha costado encontrar el camino del gol. Hemos sido más consistentes en defensa. Nos ha permitido sumar puntos para estar en la zona tranquila. Lo más importante es haber mantenido la misma línea de posesión. Podemos darlo como notable», dijo Setién. Se plantaron los verdiblancos en el campo del Atlético de Madrid después de acumular seis encuentros consecutivos imbatidos entre LaLiga y la competición europea. Tres empates (Valencia, Olympiacos y Athletic) y otras tantas victorias (Gerona, Leganés y Dudelange). Buenos números que tenían la oportunidad de ser mejorados todavía más en casa de uno de los grandes candidatos a pelear en lo más alto de la clasificación. Pero no puso ser.

Balance defensa-ataque

El Betis volvió de vacío tras ir de más a menos en el partido. El equipo de Setién tuvo el mando del balón en la primera mitad. La pelota circulaba con soltura y cierta rapidez. El rival tuvo que recurrir a las faltas para frenar las combinaciones béticas. Pero el panorama cambió tras el descanso. El Atlético puso más intensidad y los verdiblancos ya no se encontraron tan cómodos en el campo. Luego está el asunto de las áreas. El Betis no probó de verdad a Oblak. Y no acertó en las escasas ocasiones que tuvo. En especial en la de Loren. Ante rivales como el Atlético, errores así suelen penalizar bastante. Equivocaciones en ataque y también a la hora de defender. El rival, en este caso a través de Correa, sí aprovechó el mal despeje de Junior para anotar el gol decisivo.

Nombres propios

Setién se mantuvo fiel al guión de las últimas semanas, tiempo en el que se han sucedido partidos cada tres días. Muchos cambios en las alineaciones. Hasta ocho se registraron el domingo respecto al partido del jueves anterior contra el Dudelange. El técnico persigue la meta de tener al mayor número de futbolistas incorporados a la causa. Listos para salir y rendir en cualquier momento. Empezando por la portería. Por lo visto hasta ahora, Setién tiene motivos para estar tranquilo. Tanto Pau López como Joel Robles se encuentran a buen nivel. El madrileño ha dejado su meta a cero ante el Olympiacos, Leganés y Dudelange. Pau regresó a la titularidad en el Metropolitano con buenas intervenciones en el arranque de la segunda parte.

Otro que volvía a la alineación fue Francis. El canterano ha mejorado respecto a la imagen mostrada semanas atrás. El pase de gol en Gerona que remató Loren a gol se convirtió en una especie de liberación para él. Ya no le quema tanto el balón en los pies. Se nota que hasta sus propios compañeros lo buscan más a la hora de incorporarse por la banda derecha. En la línea defensiva destaca el buen hacer de Sidnei. Llegó con el cartel de cuarto central. La ausencia por motivos físicos de Feddal le abrió la puerta y ahora mismo no parece muy dispuesto a ceder su puesto. Rápido a la hora de anticiparse, con las ideas claras en la conducción del balón y dispuesto a sumarse al ataque. Menos acertado se ha mostrado hasta el momento otra de las caras nuevas del Betis 18-19, William Carvalho. El centrocampista salió por el lesionado Guardado y mejoró algo en Madrid la triste imagen mostrada en el segundo partido de la Liga Europa. Pero todavía está lejos de lo que técnicos y aficionados esperan de él.

El sitio del Betis

No perdía el cuadro verdiblanco desde la primera jornada liguera. A pesar de la derrota, el equipo de Setién llega al segundo parón bien ubicado dentro de una clasificación algo más comprimida si se compara con la de otras temporadas a estas alturas. El Betis sigue destacando en negativo por su poca pegada (5 goles a favor, nadie ha marcado menos en Primera). Sin embargo, pocos cierran tan bien su portería (6 goles llevan en contra, los mismos que el Valladolid. El Atlético, con 4, es el menos goleado de la categoría)