Unai Emery no cierra la puerta al Betis: “Estoy abierto a todo”

Fue un técnico histórico para el Sevilla FC, con el que llegó a ganar tres títulos de la UEFA Europa League de forma consecutiva. Pero ello no le impide a Unai Emery abrir otras puertas en su futuro profesional… ni siquiera la del Real Betis.

En una videoconferencia con los periodistas del diario As, el vasco ha sido cuestionado por si entrenaría al Betis. “Yo soy un profesional”, asegura Emery, quien pone además varios ejemplos al respecto para resolver la pregunta: “Mi corazón siempre ha estado con la Real Sociedad, donde estuve diez años, pero si alguna vez me llamase el Athletic…”.

Asimismo recuerda que “he estado en el Valencia, pero si me llamase el Levante…; sí, he estado en el Sevilla FC, pero si me llamase el Betis… Donde me quieran y me sienta reconocido, allí estaré, y eso será lo que prime”, afirma con rotundidad el entrenador de Fuenterrabía, dejando claramente abierta la opción verdiblanca.

En la misma línea, Unai Emery habla sobre su próximo destino y vuelve a insistir en la misma idea: “Uno está donde le quieren. Ahora resido en Valencia por estar con mi hijo, pero me empadroné en Madrid. No sé dónde va a estar mi próximo proyecto, estoy abierto a todo”…