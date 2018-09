Valencia-Betis (0-0): Firmeza para sumar en un campo de alto nivel

Valencia 0 Betis 0 Jaume; Piccini, Gabriel, Diakhaby, Gayá; Ferran Torres (Guedes, m. 62), Parejo, Kondogbia (Wass, m. 13), Cheryshev (Batshuayi, m. 77); Gameiro y Rodrigo. Pau López; Mandi, Bartra, Sidnei; Francis, Guardado, Canales, Junior; Boudebouz (Lo Celso, m. 77), Inui (Joaquín, m. 62) y Sanabria (Sergio León, m. 68). Hernández Hernández (Comité Las Palmas). Mostró tarjeta amarilla a Ferran, Parejo, Piccini, Gabriel, Diakhaby, Batshuayi, Sanabria, Guardado y Pau López. 40. 050 espectadores en Mestalla

Regresa el Real Betis a Sevilla tras sumar un punto en uno de los campos complicados de la categoría. Igualada en Mestalla ante uno de los representantes del fútbol español en la Liga de Campeones. Empate a cero en un partido bien jugado por el equipo de Quique Setién y en el que, a ratos, llegó a dar la sensación de que se podía alcanzar el gran premio de los tres puntos. Los verdiblancos han tenido la posesión de balón durante muchos minutos. Creó sus ocasiones en la primera parte, mientras que en la segunda se echó en falta algo más de profundidad y llegada. Pau no tuvo gran trabajo, pero hay que recordar que el Valencia se encontró con el larguero. El equipo de Marcelino no ha arrancado bien la temporada, de hecho no ha ganado todavía, pero sumar en Mestalla no es algo que se consiga todos los días.

El cuadro de Setién no esperó mucho tiempo para mostrar sus intenciones. Junior, activo en ataque, llegó a la línea de fondo para sacar un centro que puso en apuros a Jaume. El Betis se encontraba cómodo en su papel. Tuvo el balón en la mayoría de los minutos de la primera parte. Juego horizontal y también en vertical. Combinando con cierta rapidez, la suficiente para romper la línea de presión del rival y ganar metros en el campo. El guión inicial del Valencia se vio alterado por la temprana lesión de Kondogbia. En el centro del campo verdiblanco, Guardado y Canales se ocupaban de la conexión entre defensa y ataque, ya que Setién no se decidió a jugar con Javi García en lugar del lesionado William Carvalho.

El propio Canales lo intentó desde lejos. A veces es necesario probar con remates desde fuera. Son muchas las ocasiones en las que el Betis se planta en las inmediaciones del área rival tocando y tocando sin encontrar el hueco para el pase ideal. Un par de minutos más tarde sí lo hizo. Fue Boudebouz el que envió un balón perfecto a Inui. El japonés regateó al portero y se preparó para cantar gol, pero apareció Piccini para mandar la pelota fuera a escasos centímetros de la línea de portería. El Valencia no estaba cómodo. Se pudo comprobar cuando su referente en el centro del campo, Parejo, se enredó en varias acciones que le costaron una tarjeta amarilla opositando a una segunda reclamada por los jugadores béticos tras un codazo a Mandi. El defensa verdiblanco fue el último en probar suerte con un remate de cabeza blando que atrapó el portero.

El Valencia salió con algo más de fuerza en la segunda parte. La calidad de Rodrigo y Parejo se asociaron para generar la ocasión más clara del cuadro local en todo el partido. El remate del capitán pegó en el larguero. Al Betis se le pasó el susto rápido y un minuto después respondió con una arrancada de Junior que se plantó en el área valencianista para mandar el balón alto y desviado. El lateral bético tuvo que echar el freno poco después cuando Marcelino se decidió a dar entrada a Guedes. El portugués aportó algo de ruido por la banda derecha, aunque el rápido y acertado Sidnei apareció en varias ocasiones para echar una mano a Junior. Muy buena la actuación del defensa llegado este verano del Deportivo y que hoy ha disfrutado de su primera titularidad. Es pronto, la temporada no ha hecho más que empezar, pero se adivina seguridad con los cuatro centrales (Bartra, Mandi, Feddal y Sidnei) que tiene el Betis en nómina.

Pasada la hora de encuentro llegó el momento de los cambios. Joaquín entró en lugar de Inui, que firmó una buena actuación. Menos acertado ha estado Sanabria. De hecho, su sustituto, Sergio León, generó muchos más problemas al rival en 20 minutos que el paraguayo en 70. Nada más salir al campo provocó un par de tarjetas seguidas. Una falta lateral sacada de manera directa por Joaquín se convirtió en el último remate entre los tres palos del cuadro bético a falta de un cuarto de hora. En el tramo final se produjo el estreno de Lo Celso. Buena imagen la del argentino, que salió con calidad hacia el ataque en un par de arrancadas. No se movió el marcador y el reparto de puntos se hizo realidad.