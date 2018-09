Valencia-Betis: día para saber si el techo sigue estando ahí

Alavés - Alavés - Neto; Piccini, Gabriel, Diakhaby, Gayá; Kondogbia, Wass, Parejo, Guedes; Santi Mina y Rodrigo. Pau López; Mandi, Bartra, Sidnei; Francis, Javi García, Guardado, Joaquín, Junior; Boudebouz y Sergio León. Hernández Hernández (Comité Canario). Encuentro correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Santander. Mestalla (18.30 / beIN LaLiga).

El Betis quiere comprobar dónde está su techo. La temporada pasada se lo presentó, terca y fríamente, el Valencia. Bajó de la nube a los de Setién con un metafórico 3-6 en el que aceleró, frenó y volvió a marcar la distancia cuando se le antojó. Y con el 2-0 en la segunda vuelta, en Mestalla, cuando a pesar de ofrecer una buena cara tropezó como ya había hecho en otras ocasiones aunque fue punto de inflexión para ajustar tuercas y enlazar la racha prodigiosa que condujo a Europa. Valencia y Betis se han reforzado. Mucho. Guedes y Lo Celso, los últimos en llegar, integran las listas de ambos como mascarones de proa de las mejoras para encarar la campaña de la consolidación de estos históricos en el regreso a la zona noble. El subidón del derbi para los heliopolitanos se ha sostenido durante dos semanas pero ahora encara un nuevo examen exigente con un rival que le respeta y cuyo técnico, Marcelino, ya daba a entender ayer que no iba a hacer concesiones a las rotaciones.



En el Betis sí se apunta a ello. Plantilla corta con competencia alta para que jueguen todos en las tres semanas desenfrenadas que llegan con siete partidos concentrados. Y de ahí que no viajaran William Carvalho y Feddal, con molestias ambos. No quiere forzar a nadie Setién porque no es necesario arriesgar el físico de nadie ante lo que viene, que un buen arranque en Grecia fijaría bien la posición bética en su grupo de la Liga Europa. Esa perspectiva tan inmediata condiciona la visión con la que el Betis se presenta esta tarde en Mestalla, como no puede ser de otra manera.



Javi García apunta a ocupar el puesto de William Carvalho. Otros candidatos son Guardado y Lo Celso pero por diferentes circunstancias parece que eligirá al murciano, inédito hasta la fecha. Es el relevo natural del portugués, cuya lesión muscular necesita descanso para no ir a más. Sí es muy posible que Guardado participe más en labores de salida de balón. Y también que Canales sea reservado pensando en lo que viene. Rotaciones que afectarán a todos y serán entendidas o no en función del resultado, más allá de los debates que se susciten cuando se conozcan las alineaciones de manera oficial, un clásico con Setién en el banquillo. Aunque también se convirtió en habitual tener que darle la razón al que mejor conoce la plantilla que él mismo prepara.



Los cambios pueden afectar a todas las líneas puesto que ya es seguro el de Sidnei en lugar de Feddal, que se quedó en Sevilla después de haber iniciado la semana con un virus que le afectó a la garganta. El brasileño debutó en el derbi con unos minutos en los que mostró enorme solvencia. Y, tras la retaguardia, la vanguardia. Sergio León tiene opciones de aparecer de inicio después de haber visto desde el banquillo o la grada los encuentros previos, donde sí tuvieron protagonismo Sanabria y Loren. Ahí la rotación es más esperada entre tres elementos que tendrán mayor continuidad en función de los goles que consigan anotar y hasta la fecha, a pesar de las muchas ocasiones, los heliopolitanos han anotado únicamente uno y lo hizo Joaquín, aunque fue en el día en el que todos hubieran deseado marcar y resultó tan eficaz que sirvió para sumar los tres puntos en juego.



En el Valencia la gran novedad fue la aparición de Guedes en la lista de convocados, ya que tampoco se ha estrenado el portugués esta campaña. Mestalla quiere verle en acción y Marcelino ya anunciaba que se tomaría en serio el partido. Está por ver qué delanteros elige el técnico, ya que tiene un ramillete imponente con Batshuayi, Rodrigo, Santi Mina y Gameiro. Todos dispuestos a mantener el techo que quiere atravesar el Betis para no ponerle límites a su ilusión desbordada ante rivales que le superan de manera evidente, como se ha comprobado esta semana, en el límite salarial impuesto por LaLiga. Aunque ya cayó el Sevilla, de este mismo nivel, en el Villamarín y eso alimenta las opciones béticas.