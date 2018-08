El VAR, ‘ausente’ en el Betis-Levante

Ha sido uno de los protagonistas de la pretemporada. El VAR, que tanto dio que hablar en el Mundial de Rusia y que después de estar a prueba en los amistosos de pretemporada, ‘debutó’ en partido oficial en una competición española con la Supercopa celebrada en Tánger entre Barcelona y Sevilla, anoche no ‘apareció’ ni en el Girona-Valladolid ni tampoco en el Betis-Levante, aunque en este último encuentro tuvo algo más que decir.

“Hay un contacto evidente y el rival no tiene la intención de jugar el balón, al que ni lo toca, por lo que es una acción perfectamente revisable por el VAR. El árbitro tenía que haber ido a verla, como mínimo. Se lo reclamé, pero ni me miró”, comentó el entrenador del Betis Quique Setién en la rueda de prensa posterior al partido de anoche en el Benito Villamarín.

Y es que con el marcador 0-2, el Betis pudo meterse en el partido de haberse señalado como penalti un derribo de Luna sobre Canales. “¿El VAR? Yo no entiendo cómo habiendo tantos árbitros… Yo he visto ahora la jugada con detenimiento y me parece la jugada de penalti. Se podía ver perfectamente en las imágenes. Que no lo hayan considerado tan grave ellos, pero hay contacto, no hay intención de jugar el balón y es perfectamente revisable”, arguyó Setién.

“Entiendo los errores pero tendrían que haberla revisado, al menos que el árbitro la hubiera visto otra vez como mínimo. Hay cuestiones, que ya comenté el otro día cuando tuvimos la reunión con los del VAR, acciones en el minuto uno de jugadores que se van solos no se interpreta como tarjeta cuando no hay intención ninguna de jugar el balón y en el minuto 70 sí. Hay cosas que me cuesta entenderlas. Es algo que ya pasa en todos los partidos y me gustaría que algún árbitro me lo explicara con detenimiento a ver si lo puedo entender”, concluyó el preparador verdiblanco.