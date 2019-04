“El vestuario ya se preocupará de que Lo Celso y los nuevos entiendan lo que es un derbi”

Joaquín Sánchez, capitán del Real Betis, fue cuestionado sobre cómo afrontan el derbi de este sábado jugadores que no han participado jamás en partidos de esta rivalidad sevillana como Lo Celso, Lainez o Emerson. El portuense dejaba mensajes muy claros. “Les digo que no van a ver otra cosa igual. Son partidos que ya durante la semana o antes se empieza a vivir en las calles lo que significa para ambas aficiones. Que lo disfruten, que se empapen de la forma de vida de aquí del fútbol. De la sevillanía, la forma de representar nuestro fútbol y que aporten todo lo posible para llevarnos a la victoria porque no van a vivir otra cosa igual”, consideraba.

Preguntado directamente por Lo Celso y sus dos goles ante el Villarreal, Joaquín continuaba en esta línea. “Estamos contentos porque es importantísimo para nosotros. Mantener ese nivel y calidad no es fácil. Sabemos lo que nos puede dar y lo que significa este tipo de partidos que un jugador como él esté así. No te preocupes que en el vestuario ya nos preocuparemos para que entienda lo que significa este partido. Él sabe lo que es y estamos contentos porque ahora está en un momento muy importante y a nosotros nos da mucho”, afirmaba el capitán bético.

Y seguía hablando de la trascendencia del duelo ante el Sevilla y el final de la temporada. “Sabemos que tenemos que salir a ganar cada partido. El del sábado es fundamental porque independientemente de lo que significa es un rival directo. Si ganamos nos ponemos en la pelea hasta el final de temporada. Cada enfrentamiento tiene que ser una final hasta el último tramo. Queremos sacar el máximo de puntos posibles pero no podemos hacer matemáticas porque es mejor ir partido a partido. Seguimos vivos y eso nos va a dar moral para salir a ganar cada partido”, consideraba Joaquín.

Sobre lo que significa el derbi, Joaquín concluía: “Son alegrías especiales porque son partidos especiales. Como bético siempre es una alegría enorme ganar este tipo de partidos. Como he comentado los últimos enfrentamientos los he podido disfrutar muchísimo. Significan para mí por los años que llevo aquí y lo que representa como bético que soy”.