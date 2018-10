En vídeo: el amor a unos colores: 24 horas en autobús para ver el Milan-Betis

Un autobús, 55 personas y 24 horas por delante para presenciar el Milan-Betis. No traten de entenderlo si no son béticos. Así es el viaje de este grupo de personas que no han querido perderse la cita de los suyos en San Siro. Después de años y años de sufrimiento, medianías y más tristezas que alegrías, pero siempre al lado de su equipo, ahora la fiel infantería bética también quiere disfrutar de los días grandes. Y el de este jueves lo es.

Porque el Milan es un histórico, el partido es de la Europa League y, lo más importante, el Betis llega a tierras italianas para jugarle de tú a tú a un histórico del balompié. Venido a menos en las últimas temporadas, sí, pero el duelo tiene tintes de grandeza y allí que estarán en torno a 5.000 aficionados del cuadro heliopolitano.

Un desplazamiento masivo que, en su mayoría, será realizado en avión. Con un solo destino pero múltiples variantes en la salida y los trayectos. Combinaciones de todo tipo, aeropuertos de media Europa y también kilómetros de carretera. Porque hoy un grupo de béticos ha puesto rumbo a Milán a las 07.15 horas desde el Benito Villamarín.

A las 06.30 ya había gente en la explanada de Preferencia. Los béticos comenzaban a llegar con sus mochilas, sus neveras. Sus bocadillos, refrescos y alguna que otra vez cerveza. Con mucho sueño, sí, pero con más ilusión todavía. Amigos, familiares y béticos que, sin conocer a nadie, vieron la opción de llegar a Italia en autobús y no se lo pensaron.

En torno a unos 120 euros por 48 horas de viaje (24, de ida; y 24, de vuelta). Es decir, estos aficionados del Betis llegarán a Milán sobre las 07.00 de mañana, con el tiempo justo para desayunar y reunirse con el resto de seguidores verdiblancos que se han citado a las 13.30 en la Plaza del Duomo. Allí, todos juntos, en un número superior a los 5.000, se trasladarán hacia San Siro con la enorme convicción de que los suyos, el Betis, marque en verde el 25 de octubre de 2018 como un día histórico.