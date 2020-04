Interesante y extensa charla la que ha mantenido el futbolista del Real Betis Sergio Canales en el canal de Youtube ‘Charlas de Fútbol’, donde el cántabro expresa lo “feliz” que es en Sevilla y repasa a fondo su carrera, recordando algunos momentos inolvidables como su gran actuación con el Racing en el Sánchez-Pizjuán en 2009, con doblete incluido. “Había debutado el año anterior, pero veía muy lejos ser importante. Cuando llegamos a Sevilla ya venía siendo titular y, aunque es un partido que marcó mucho por mis dos goles, no fue el mejor que hice; de hecho, al principio, me estaba costando mucho entrar en juego. Lo recuerdo perfectamente. Aún no tenía ni contrato profesional”, cuenta Canales.

El centrocampista verdiblanco fue preguntado por sus referentes, entre los que está el futbolista grancanario del Manchester City y relacionado en las últimas semanas con el Betis David Silva. “Tuve varias épocas. Zidane, sin ninguna duda, fue uno de ellos. Según fui creciendo me fijaba en Cesc Fábregas y en David Silva, que es una de mis debilidades. Luego están Iniesta, Xavi Hernández… Es muy difícil quedarte con uno solo con todo lo que ha habido en este país. Desde pequeño me he fijado, sobre todo, en los jugadores de mi puesto”, afirmó.

Entre las curiosidades más relevantes, Canales desveló que el Deportivo de La Coruña compró el 50 por ciento de su pase cuando sólo era un cadete, algo que ni él mismo sabía: “Yo me enteré cuando me fui al Real Madrid. Yo acababa contrato con el Racing, no me quería ir gratis y el Madrid pagó una cantidad por el traspaso. Entonces fue cuando me enteré que el Depor tenía la mitad de mi pase, que lo había comprado cuando yo tenía 13 ó 14 años en una operación con Munitis, Antonio Tomás, Aouate… No tenía ni idea de todo eso. Fue algo entre clubes y me enteré muchos años después”.

Para finalizar, habló precisamente de su fichaje por el Madrid: “Pocas veces he hablado de esto. Cuando ya empecé a jugar siempre de titular con el Racing, fui yo el que dio el primer paso para renovar, pero el club en esa época estaba como estaba y no se logró. Luego tuve muchísimas ofertas, es verdad, y mi intención era firmar por el Real Madrid y luego irme uno o dos años cedido al Racing. La mayoría de clubes no aceptaban eso, querían que me incorporase ya y yo veía que todavía necesitaba formarme más. Pero luego hice la pretemporada con el Madrid, me salió muy bien y me quedé. Yo llegaba de jugar el Europeo sub 19 y la mayoría llegaban del Mundial que ganó España, quizás vino demasiado pronto, pero fue una experiencia muy buena y aprendí muchísimo”, concluyó Sergio Canales.