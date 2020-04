Del Sol: “Los béticos esperando al autobús en Jaén antes del ascenso, eso es el Betis”

Una delicada operación tuvo al beticismo en vilo el pasado mes de noviembre pero a Luis del Sol Cascajares (Arcos de Jalón, Soria, 1935) es tan difícil frenarle fuera del campo como lo era durante los 20 años que paseó su fútbol sobre el césped. Uno de los mitos del Real Betis atiende a ABC de Sevilla en conversación telefónica desde su domicilio. En un momento en el que el club verdiblanco y la sociedad se preocupa por el estado de sus mayores debido a la crisis del coronavirus y en este confinamiento de toda la sociedad, Del Sol muestra su privilegiada visión de tan notable experiencia. «Gracias a Dios estamos bien. Nos vamos recuperando cada día. Ahora con lo que ha caído estamos un poco asustados pero dentro de eso, bien. Aquí estamos en casa, no se puede salir, y pasamos el día con la señora leyendo prensa, viendo la televisión… Mi hija vive a 20 metros de nosotros y viene a cada momento por si necesitamos algo», relata en un primer momento. «Nadie se esperaba una cosa así. Ahora cualquiera a lo mejor lleva el contagio encima y se lo puede pegar a otro. Hay que tener cuidado. Esperemos que se pueda solucionar. El pobre que tenga dos o tres hijos y viva en un piso pues lo pasa mal porque no se puede mover y en cuanto sale uno se asusta. Estamos en una incertidumbre que no se explica. Esto es algo mundial, no de una barriada, un pueblo o lo que sea. Aquí no hay quien se escape», continúa.

Entre las rutinas de Del Sol no faltaba el fútbol. «Yo veía los partidos del Betis y del Real Madrid por encima de los otros. También me conecto con Italia y así vamos pasando los días», cuenta con la ilusión y el respeto de quien militó en Real Betis, Real Madrid, Juventus de Turín y Roma, nada más y nada menos. «Ahora a ver qué pasa con el fútbol», se pregunta. Eso sí, cuando LaLiga tenía su desarrollo normal había cosas que no le gustaban, como el juego de toque que ha hecho el Betis en las últimas temporadas. «Hay partidos que se ve que técnicamente están preparados pero hay ahora esto del toque, tiki-taka, toco-taca… Ahora se han perdido los extremos que desbordaban al defensa y llegaban al área pequeña. Se ha perdido Gento, Enrique Collar y tres o cuatro más. Se han perdido. Ya no existen. Ya no hay un extremo nato. Ya llegan arriba, la tocan al lado y esto algunas veces es aburrido, por mucho que te guste mucho el fútbol llega un momento que te cansa. Me gusta más un juego más directo. Se tarda mucho en llegar a puerta. Se tarda, la gente se aburre, el equipo contrario juega más cómodo…», afirma Del Sol.

Entre esos extremos destacó a sus órdenes Joaquín en la temporada 2000-01, la del ascenso. «Joaquín tiene una calidad que ya de joven la apuntaba. Yo lo conozco bien y tenía un punto de velocidad, era fácil en el dribbling… Ya se veía que despuntaba. Y es un buen futbolista, ahora ya a veces se nota la edad porque eso no perdona a nadie. Ha habido grandísimos futbolistas que se han retirado con la edad o antes de Joaquín», afirma Del Sol. ¿Está Joaquín en el grupo de jugadores más importantes de la historia del Betis? «Sí está, cómo no. Joaquín es un jugador que va a dejar un sello en el club». Pero, para Del Sol, ¿quién ha sido el mejor en la historia verdiblanca? «Bueno, estas cosas no me agradan porque cada uno tiene una época, unos medios. El Betis antiguamente en la edad mía al principio estaba limitado para traer grandes futbolistas. Esto es un juego que no es individual, los compañeros son diez y tienen que estar compaginados y saber, porque no es lo mismo jugar con un futbolista que con otro. Por ejemplo, en el Madrid teníamos dos futbolistas que eran superiores: Puskas y Di Stéfano. Gento por la banda, Canario por la otra, yo arriba y en el centro del campo, que es lo que verdaderamente me ha gustado siempre».

Del Sol está catalogado como uno de los mejores del Betis de todos los tiempos. Muchos de los que le vieron jugar y pueden comparar con los posteriores (Rogelio, Cardeñosa, Esnaola, Gordillo, Joaquín) ubican al de San Jerónimo en la cúspide verdiblanca. ¿Qué opina Del Sol? «Eso lo dicen mis amigos y me echan muchas flores, pero hay que ser prácticos y saber que si yo era el mejor es porque tenía compañeros que me hacían ser el mejor. Por ejemplo, Gordillo es otro futbolista que tuvo su época y lo hizo muy bien. No hay que quitarle ningún mérito».

Dejando a un lado los nombres propios, la conversación se centra en el Betis. Su sentido. Lo que es y ha sido para alguien como Luis del Sol. Su formación como futbolista, el ascenso de 1958, el triunfo en el Sánchez-Pizjuán, sus tardes de gloria, el regreso tras el brillo en el Madrid y en Italia, la etapa de entrenador, como secretario técnico, el ascenso en Jaén… Betis y Del Sol se funden como uno solo durante muchos años de historia. «El Betis para mí significa mucho, muchísimo. Ahí empecé y ahí me retiré. Llegué en un momento digamos que entré cuando vino el nuevo presidente (Benito Villamarín) parece que el equipo se asentó bien y entonces se cobraba su mensualidades, se estaba prácticamente, digamos, sin problemas. Y anteriormente los problemas existían porque no había tantos medios», recuerda.

«Yo en el Betis me hice como jugador y después entré como entrenador y digamos que era el capitán y tenía una admiración y un respeto del club. Y no lo puedo olvidar. He estado en un club como el Real Madrid, la Juventus o la misma Roma que siempre he tenido la fortuna de que me han respetado y que, gracias a Dios, las lesiones para mí no… Yo cuando venía un jugador que le daba un tirón y se quedaba cojo decía, ¿cómo es posible? ¿Tanto duele eso? Prácticamente yo lesiones en todos los años que jugué al fútbol no lo creía. Bueno, yo entiendo al compañero que si le duele, le duele pero decía ¡Dios mío! Si va corriendo tan tranquilo decía, ¿cómo se ha puesto así? Y el pobre era verdad», continúa entre risas, al tiempo que dejaba claro por qué le pusieron el sobrenombre de Siete Pulmones: «Lo que me gustaba era jugar. Y de jugar no en un puesto fijo, sino que me dejasen solo, que yo subía, bajaba, a la derecha… Hasta que podía. Nada más. Con eso me conformaba. No era un futbolista disciplinado de esos que hasta que no me la echen… No, no. Yo la buscaba y después intentaba al contrario dribrarlo o lo que sea, pero no estaba quieto en el terreno de juego».

Definir al Betis

Y cuando las palabras no alcanzan a definir a un club como el Betis, Del Sol desempolva unos fotogramas de su vida en verdiblanco para que hablen por sí mismas. 17 de junio de 2001, camino del vetusto Estadio de la Victoria… «Yo he vivido momentos que… Por ejemplo, íbamos a jugar para el ascenso a Primera. Estábamos en Jaén y cuando nos dirigíamos con el autobús para el campo, todos los béticos tocándonos las palmas alrededor y no podía más y me levanté y digo: ‘Muchachos, yo creo que no hace falta la táctica hoy, solamente con ver lo que tenéis ahí delante, detrás, a la derecha, izquierda, de frente, a esa cantidad de béticos animándolos no hace falta nada. Si tenemos que estar ya cambiándonos aquí en el autocar, locos por jugar’. Y me hicieron caso. Esto de tú marca a este, tú… Eso, no. Aquí no hace falta que te digan, sino que hay que morder, y echar espuma. A su forma pero me hicieron caso porque salió el equipo y se ganó y se ascendió. Pero me vengo a referir a los béticos, a los béticos que nos esperaban antes de entrar al campo para animarnos aplaudiéndonos. En fin, este es el Betis».