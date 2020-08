En vídeo, un fan noruego de Joaquín se casa con el nombre del portuense y el capitán del Betis le prepara una sorpresa

Joaquín tiene un álbum inacabable de historias de todo lo que le ha regalado el fútbol a nivel regional, nacional e internacional. Aún sigue viviéndolas porque se lo ha ganado. El capitán del Betis, a su 39 primaveras, sigue sintiéndose como aquel juvenil que firmaba sus primeros autógrafos cuando comenzó a vestir la camiseta verdiblanca. Sin embargo, la de hoy, es más especial aún si cabe de lo que el capitán está acostumbrado a protagonizar cuando aparece en los medios de comunicación.

La leyenda viva que Joaquín sigue firmando con tinta verde por el folio del césped del Benito Villamarín ha llegado hasta Noruega. Allí, el periodista Petter Veland, de Viaplay, ha querido compartir una historia insólita que tiene como eje principal al jugador gaditano. Y es que Joakim, un amigo noruego y gran fan de Joaquín, tenía previsto casarse hace un mes y medio, pero quería hacer algo especial para homenajear al centrocampista bético.

“A él le encanta el fútbol español. Y su ídolo es Joaquín“, manifiesta el conocido periodista escandinavo en sus redes sociales. Es por ello por lo que su amigo Joakim, el nórdico, sin dudarlo dos veces, quiso hacer gala de su notable admiración hacia el portuense cambiándose el nombre para que figurase en el registro civil como su futbolista favorito en el gol más importante de su vida.

“Felicidades a ti y a tu futura esposa”

Veland cuenta cómo le pidió a un amigo español el número personal de Joaquín. Inmediatamente, le escribió y le contó la historia al completo. Joaquín no podía faltar a esa celebración. Estaba elegido el vestido de la novia, el catering y la música. Pero faltaba algo. Y el capitán, que si en el campo suele hacer exhibiciones de diez, con los seguidores siempre es un once que nunca dice no, y a pesar de estar de vacaciones, quiso darle el mayor regalo de bodas que recuerda a su rebautizado tocayo. “Cuenta conmigo”, le dijo el capitán, que estuvo presente virtualmente en el enlace enviándole un cariñoso vídeo de agradecimiento por su irrefrenable apoyo.

El resto es historia en Noruega. Otro capítulo en este álbum infinito de historias que Joaquín sigue regalando a sus seguidores representando al beticismo allí donde va su nombre y su apellido. Así se dirigió el capitán al recién casado en el día más especial de su vida: “¡Joaquín! ¡Amigo! Muchas felicidades por esa boda. Me han dicho que eres muy fan y que te has puesto mi nombre y todo. Bueno, campeón, espero que pases un día muy especial. Muchas felicidades a ti y a tu futura esposa y que paséis un bonito día junto a toda tu familia. Desde aquí te mando un fuerte abrazo y pasadlo bien”. Una asistencia de gol muy especial, Veland dixit.