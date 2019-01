En vídeo, la pasión por el Betis y Joaquín que no tiene edad

El amor y la pasión por el Betis y por su capitán y leyenda Joaquín Sánchez sabíamos que no tenía distancias. Pero después del Betis-Girona del domingo también se ha conocido que no tiene edad. Los compañeros de La Casa del Fútbol, de Movistar+, han hecho público un reportaje en el que la protagonista en los prolegómenos del encuentro entre los béticos y el conjunto gerundense es Merchi, una aficionada al conjunto verdiblanco de la localidad gaditana de Bornos, que declara abiertamente su amor por el club de las trece barras y Joaquín… con 80 años de edad.

“Tengo ochenta años y doy gracias al Betis. Yo aquí (señalando al Villamarín), ya viéndolo, me voy a mi casa y si me muero, que me muera. A Joaquín tengo ganas de darle un abrazo… Y no puedo nunca. ¡Te quiero hijo! Eres mi nieto, mi favorito. Nada más que siento ‘Betis’ Vamos, me suena en los oídos. Los quiero, los quiero mucho. Vamos, es pasión. Es… Yo no sé lo que es. Yo no me he casado. No me he casado porque nada más que quería Betis. Hasta la muerte. Y esta es la ilusión más grande de mi vida. Mi Betis de mi alma”, son las frases que Merchi dice ante la cámara demostrando su pasión por su Betis y Joaquín.

Pero la jornada tuvo final feliz para Merchi. Las redes sociales también han dado a conocer que hubo un encuentro entre esta aficionada y Joaquín al término del partido, del que salió una fotografía, precisamente la que ilustra esta noticia.

Sin duda alguna, el club bético y su leyenda levantan pasiones y siguen haciendo vibrar a los béticos.