En vídeo, LaLiga (J.26): resumen y goles del Valencia – Betis (2-1)

El Real Betis ha sumado una nueva derrota en LaLiga Santander, esta vez en Mestalla, donde el Valencia tuvo más efectividad para llevarse la victoria con goles de Gameiro y Parejo, y seguir sumiendo al cuadro verdiblanco en una gran crisis, que solo maquilló la derrota en el descuento mediante Loren.

Estuvo bien el Betis en el primer acto, gracias a un buen trabajo colectivo que le permitió mostrarse solvente aunque sin exceso de peligro respecto al marco rival. Eso sí, fue el Valencia en dar el primer susto del encuentro, aunque sin querer. Gayà probó el centro lejano y el balón se envenenó de tal manera en su trayectoria que acabó estampándose en el travesaño de Joel. Respiró el portero y todo el cuadro bético.

La acción no amilanó al Betis. Tanto es así que los de Rubi se echaron de nuevo arriba y Cillessen tuvo que evitar el gol Joaquín de golpe franco directo con una buena intervención. En medio del acoso visitante, Borja Iglesias, encimado por Paulista, no acertó a rematar un extraordinario centro lateral de Fekir. Un Fekir que también se marcó una jugada excepcional que a punto estuvo de suponer el 0-1. Antes del intermedio, apareció la polémica… contra los intereses del Real Betis. Wass derribó claramente a Borja Iglesias dentro del área, pero Cordero Vega, tras la revisión del VAR, decidió no conceder penalti.

Tras el paso por vestuarios, el Betis estuvo a punto de encontrar el gol que buscaba en una acción colectiva de Joaquín, Canales y un disparo de Fekir que se estrelló en el larguero. Sí castigó después el Valencia, que fue más efectivo gracias a un buen gol de Kevin Gameiro que ponía el 1-0 en el marcador y las cosas aún más complicadas para los de Rubi. Movió el banquillo el técnico verdiblanco con la entrada de Tello y Aleñá, pero no encontró muchas vías de penetración en el Valencia, que buscaba sentenciar a la contra. Y lo logró en una acción en la que Parejo encontró un hueco en el área para batir de disparo cruzado a Joel. En el descuento, Loren maquilló el resultado.