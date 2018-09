En vídeo, LaLiga (J5): Resumen y goles del Betis 2-2 Athletic

Se quedó a un paso de la remontada. El Betis no pudo completarla después de comenzar perdiendo por los goles de Williams, nada más empezar, y Raúl García. La expulsión de Susaeta fue clave para que los verdiblancos se metieran en el partido, algo que lograron en la segunda mitad gracias a los goles de Bartra y Canales. Pero sólo Sanabria tuvo una acción más para hacer el tercero, algo que no pudo conseguir, por lo que el 2-2 se quedó en el marcador final.

Quique Setién volvía sorprender con su alineación. Y no porque introdujera muchas novedades, sino porque apostó por algunos jugadores que no están rindiendo a buen nivel. El caso más evidente es el de Francis, quien es el titular indiscutible por la derecha para el técnico cántabro, llegando incluso a quedarse fuera de la lista Antonio Barragán. También llamó la atención que Sanabria fuera el delantero titular, porque lo cierto es que, por lo demás, tampoco hay demasiadas diferencias entre los futbolistas. Así, el once inicial del Betis estuvo formado por Pau López; Mandi, Bartra, Sidnei; Francis, Guardado, Lo Celso, Junior; Joaquín, Canales; y Sanabria.

Por parte del Athletic de Bilbao, Eduardo Berizzo decidió salir con Unai Simón, De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez, Balenziaga, Dani García, Susaeta, Raúl García, Beñat, Yuri y Williams.

El Betis llegaba al duelo con la intención de hacer bueno el empate de Mestalla, después de comenzar LaLiga perdiendo en casa contra el Levante, de empatar luego con el Alavés en Vitoria y de ganar en el derbi al Sevilla. Los verdiblancos tenía entre ceja y ceja acabar con la sequía goleadora. Y lo lograron, pero fue insuficiente para conseguir los tres puntos.