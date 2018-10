En vídeo, LaLiga (J8): Resumen del Atlético 1-0 Betis

El Real Betis cayó en la octava jornada de LaLiga Santander ante el Atlético de Madrid por 1-0, con el gol de Correa en la segunda parte del encuentro. Los verdiblancos sufren así su segundo tropiezo en la temporada tras el duelo frente al Levante de la primera jornada (0-3). El equipo de Quique Setién se queda con doce puntos en la clasificación en el parón que ahora se produce por los compromisos internacionales de las selecciones.

El Betis gozó de una buena ocasión nada más empezar el partido cuando un buen pase de Guardado dejó en solitario a Loren pero el delantero marbellí no supo definir ante Oblak. El dominio bético fue superior antes del descanso pero no concretó sus ocasiones ante un Atlético cuya presión no le daba tantos resultados como sí haría posteriormente. Guardado, al cuarto de hora, había tenido que pedir el cambio por lesión.

En el arranque de la segunda mitad las cosas cambiaron y Kalinic avisó con un disparo al poste antes de que Correa se aprovechara de una indecisión de Junior en un control en el centro del campo para armar un contragolpe que definió el mismo argentino desde la frontal y ante el que Pau López, que hizo paradas de mérito, no pudo alcanzar.

En el tramo final el Betis trató de buscar el empate y Mandi, tras un balón colgado de Canales a punto estuvo de hacerlo pero su balón salió fuera. Sanabria también tuvo una falta directa que salió alta por poco ante la estirada de Oblak. Con la derrota el Betis frena su impulso hacia la zona alta de la tabla clasificatoria.