Mandi se une a la llamativa plaga de bajas del Betis en el cierre de LaLiga

El defensa Aissa Mandi se une también a la plaga de bajas con la que el Betis afrontará su último partido de LaLiga, intrascendente, ante el Real Valladolid en Zorrilla, encuentro programado para el próximo domingo, a las 18.30 horas. El argelino fue amonestado contra el Alavés con una cartulina amarilla, décima de la temporada, que le hace cumplir ciclo y tener que cumplir la correspondiente sanción.

Durante el choque de ayer ante el Alavés (1-2), igualmente, Guido Rodríguez, Feddal y Álex Moreno fueron amonestados y los tres, apercibidos de sanción, cumplirán también su ciclo contra el Valladolid. A todos ellos se unirá Juanmi, expulsado por roja directa tras decirle al árbitro «¡Vete por ahí!».

En cuanto a la enfermería, ya está confirmado como baja Guardado, mientras que Alexis comentó ante los medios que la sustitución de Pedraza al descanso fue por unas molestias en la rodilla. El cordobés «no podía más», confirmó el técnico.

Además, aunque aparecía en la relación de jugadores del banquillo, William Carvalho no pudo jugar por unos problemas físicos. Haciendo las cuentas, son 16 futbolistas, 14 de campo más los dos porteros, los que Alexis tendrá a su disposición, si de aquí al sábado no mejora ninguno de los futbolistas tocados. Alexis señaló que «tenemos a nuestro filial que el sábado se juega el primer paso contra el Utrera para poder ascender a Segunda división B y veremos con qué jugadores podremos contar». Desde el club verdiblanco aseguran que no hubo ningún tipo de consigna para que un número tan elevado de jugadores vieran tarjeta contra el Alavés.