Villarreal – Betis (5-1): Merecía ir ganando y acabó goleado

Da para más de una lectura lo que sucedió anoche en el Estadio de la Cerámica. Un equipo bien armado, con hechuras, que sabe abrir el campo, fabricar ocasiones, que llega de verdad y que se merece ir ganando ante un igual ve cómo una más que discutible decisión arbitral, al señalar como penalti inducido por el VAR un leve contacto de Bartra en el pie de apoyo de Chukwueze, le pone en desventaja y le convierte en un bloque frágil, con la mirada perdida, endeble y ausente de personalidad que acaba siendo un pelele en manos de maestros del contragolpe. El puente entre el 1-2 y el 5-1 es esa acción que Estrada Fernández no señala de primeras y que hubiera pasado desapercibida si no es porque González Fuertes da una alerta fuera de lugar en las competencias del VAR. La cámara lenta gusta a los realizadores pero hace daño al fútbol porque no recoge la intensidad y fuerza de las acciones. Si se aplica siempre como anoche las áreas se han convertido en zonas asépticas, donde el roce es pecado. Sin embargo, igual que fue víctima, el Betis no puede esconder su culpa en unos 20 minutos desastrosos, donde tiró el crédito acumulado, se fue del partido antes de tiempo, bajó los brazos y llenó de goles la portería de Joel Robles en una humillación inexplicable cuando aún tenían el deber de defender el escudo del Betis.

Vayamos a los 70 minutos en los que hubo dos equipos. Ahí Villarreal y Betis juegan al acordeón. Uno va y el otro se repliega. Respeto y calidad. Los locales la empiezan tocando y los verdiblancos buscan en largo a sus dos delanteros pero aparece Álex Moreno, que es quien mejor recita los ataques desde el extremo, con una capacidad de desborde asombrosa, mostrándole su dorsal varias veces a Peña. Sin embargo, como el partido va así de lado a lado es el lateral del Villarreal quien tiene la mejor ocasión de este arranque, ya que un centro medido de Cazorla le deja solo ante Joel Robles, quien le ensombrece la portería con su corpachón. El ritmo no se detiene y Joaquín la tiene a bote pronto pero el balón se va alto. La selección de tiro es lo que no ajustan los verdiblancos en acciones de Álex Moreno, Joaquín, William Carvalho y Canales. El Betis, como ante el Levante, domina, roba rápido y llega por todos lados, aunque no define bien en los últimos metros a pesar de contar con Borja y Loren. Y tanto perdón acaba con herida, cuando Ekambi pasa de molestar a Joel a salir del marcaje de Canales y rematar en un córner el 1-0. Álex responde y Ekambi casi hace el segundo en esta suerte de diálogo de áreas que llegó al descanso con ventaja local.

Emerson empató de un zapatazo tras una buena acción de Borja Iglesias como pívot en el área. Son los mejores minutos del Betis, que se crece con el 1-1 y va saboreando el 1-2. Álex busca a Borja por alto pero el remate de cabeza no es limpio, Pedraza llega al área desde atrás y le pega al balón con todas las ganas de responder a los pitos de la grada pero sale alto. Iborra se quita a Loren de encima con un manotazo en la cara que Estrada y el VAR obvian. Mucho más que la roja que vio el delantero ante el Getafe. Y, sobre todo, que la protección de su zona con la mano que hace Joaquín en la siguiente jugada y por la que recibe amarilla. Las cosas del criterio oscilante. El capitán no se lo explica. «¿Cómo me puedes sacar amarilla por eso?», le pregunta a Estrada.

La rabia lleva a Joaquín a un contragolpe que acaba con un pelotazo que sirve a Asenjo para una buena estirada. Pero la mejor ocasión llega en una apertura de Borja Iglesias tras control de Loren. El balón llega a William, que marca su zona y deja pasar el balón por su espalda para quedarse en posición inmejorable ante Asenjo. Su disparo con la zurda tenía firma de gol pero el meta salvó de nuevo. Ahí estuvo el 1-2.

Chukwueze ya estaba en el campo y con él nada iba a ser igual. Los centrales béticos temían sus amagos y se plantó en la frontal llegando desde la derecha hasta que Bartra le roza en el pie, Estrada dice «sigan» y el VAR se carga el partido. Penalti y gol de Cazorla. Ahí acaba el Betis y empieza la fiesta del Villarreal. Empieza cada uno a hacer la guerra por su cuenta, con Tello, Raúl y Lainez en el campo van cayendo los goles, todos al contragolpe. Jugadas en las que los defensa béticos estaban vendidos ante la superioridad de Ekambi, Gerard Moreno y Chukwueze, que asaetean a Joel Robles, incapaz de contener tantos ataques. Se dibuja así una goleada sufrida por un equipo que ofreció la fortaleza de su fútbol de ataque y la debilidad de su confianza al no saber afrontar una contrariedad como el penalti.