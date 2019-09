Villarreal – Betis: continuidad para las buenas sensaciones

Villarreal 0 Betis 0 Asenjo; Rubén Peña, Albiol, Pau Torres, Quintillà; Iborra, Moi Gómez, Cazorla, Anguissa, Ekambi; y Gerard Moreno. Joel Robles; Emerson, Mandi, Bartra, Pedraza; Javi García, William Carvalho, Canales; Joaquín, Loren y Borja Iglesias. Estrada Fernández (Comité Catalán). Encuentro correspondiente a la séptima jornada de LaLiga Santander. Estadio de la Cerámica (21.00, Gol Televisión).

«Hacía tiempo que no teníamos un partido así». La frase la pudo decir un sufridor aficionado de Gol Norte pero la pronunció Joaquín. Después de hacer un partidazo ante el Levante repasaba lo sucedido y ponía en orden la memoria. Al Betis le ha costado sacar adelante los duelos en los últimos tiempos. Pocos llevó hasta el final con ventaja suficiente como para aterrizar en el destino victorioso sin riesgos de accidente. Los corazones verdiblancos merecían ese descanso que se traduce en confianza hacia lo que puede realizar el grupo de jugadores que les representan. Pero esto no para. Y las buenas sensaciones que ofrecieron los de Rubi no sólo ganando sino buscando el triunfo, ya que hambre, amor propio y fe no faltaron en los 90 minutos, han de tener continuidad. Hoy, por ejemplo. Toca lejos del rodeo propio y el Estadio de la Cerámica alberga a un rival, el Villarreal, que no lo pondrá fácil pero que resulta diferente al oponente tipo que ha complicado la vida al Betis en este arranque.



Se trata de un igual este Villarreal de Javi Calleja a pesar de que el presupuesto amarillo es superior. Un igual en su concepto de tratar la pelota bien y no buscar un partido interrumpido. Quizás fue el pecado del Levante, que cometió sólo once faltas, las mismas que el Betis. Así el ritmo lo pudo marcar el Betis y se sintió más cómodo. Las 28 que hizo el Getafe lo impidieron, por ejemplo. En la línea del Valladolid. O de Osasuna. Esos oponentes se manejan mejor en el barro que interrumpe la calidad bética. El Villarreal también elige tapete y a ver quién gana a quién en esas circunstancias.



Sigue sin poder contar Rubi con Fekir, baja mayúscula, pero ya se vio frente al Levante que ante la ausencia varios futbolistas alzaron la mano pidiendo protagonismo. Joaquín, Álex Moreno, Canales, Loren… El Betis tiene un ramillete de futbolistas (algunos más aparte de los citados) que tiene que ir encontrando su sitio, recuperando sensaciones e hilando un fútbol como el que propone su técnico: valiente, que encara al oponente, con llegadas y directo. Al mismo tiempo resta que se halle ese grial llamado equilibrio para que cuando el balón esté en los pies del rival la sensación de peligro no nazca en cuanto supere la línea medular, sino que el alambre en el que viven los zagueros sea algo más grueso y haya algún tipo de red debajo.



Rubi ha repetido la convocatoria para este duelo, por lo que es hasta posible que no retoque mucho el once. Difícil que lo calque, puesto que ya ha señalado en más de una ocasión que ve estos duelos como un bloque de cuatro partidos en doce días. Ha obtenido ya un empate fuera (Pamplona) y un triunfo en casa (Levante). Ahora quiere continuar la buena línea en Villarreal y prolongarla en casa con el Eibar. De hecho, el catalán se refirió al choque ante los vascos como motivación para el de esta noche, puesto que ya veía un gran ambiente si eran capaces de llevarse todos los puntos del Estadio de la Cerámica. Para poner orden entre los equipos saldrá a escena Estrada Fernández, del Comité Catalán, que ha pitado 16 veces al Betis en Primera, con ocho derrotas para los verdiblancos que, eso esí, ganaron en los dos últimos precedentes con él.