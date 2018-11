En Villarreal esperan salir de la mala racha ante el Betis

Si el Real Betis acabó con la mala racha de tres derrotas y un empate en LaLiga con su victoria en el Camp Nou frente al FC Barcelona, el Villarreal espera hacer lo propio ante el conjunto verdiblanco en el encuentro del próximo domingo 25 de noviembre en el estadio de La Cerámica, correspondiente a la 13ª jornada de la competición.

El cuadro castellonense está sólo un punto por encima del descenso y no gana desde el mes de septiembre, cuando superó al Athletic Club en San Mamés por 0 a 3. Desde entonces, los de Javi Calleja perdieron ante el Valladolid (0-1) y el Espanyol (3-1), empataron ante el Atlético de Madrid (1-1), perdieron en Vitoria ante el Alavés (2-1) y llevan dos empates seguidos, ante el Levante (1-1) y el Rayo Vallecano (2-2). En Europa sí le ganaron al Rapid de Viena en casa (5-0), mientras que en la Copa del Rey los amarillos empataron a tres en Almería en el encuentro de ida de los dieciseisavos de final.

Es por ello que el conjunto villarrealense trabajará en los próximos días, a la vuelta del descanso por el parón, para tratar de conseguir un nuevo triunfo. Jaume Costa, defensor del próximo rival del Betis, confía en revertir la situación ante los verdiblancos. “Las cosas no funcionan como deseamos porque el equipo tiene ocasiones pero no marca y, en cambio, recibe goles con facilidad. Es una situación complicada, pero no es la primera. No queda otra que mentalizarse, trabajar más, estar unidos y arrimar el hombro. Ahora necesitamos de todos, necesitamos a todos los que formamos el club”, explicó.

Costa confía en el vestuario para cambiar la dinámica: “Este es un buen vestuario, es un grupo muy profesional que sacará adelante esto”. Una de las claves será, para el jugador del Villarreal, tener más carácter, esforzarse al máximo y competir “cada minuto” en todas las facetas, al tiempo que recordó que en otros momentos, sin jugar bien, el equipo ha sacado buenos resultados.