Villarreal – Real Betis en directo (1-1): Emerson se estrena como goleador y hace la igualada

El Real Betis se enfrenta al Villarreal en el encuentro correspondiente a la 7ª jornada de LaLiga. Los de Rubi viajan a Castellón con la intención de seguir manteniendo la buena línea de los cuatro últimos encuentros, en los que han cosechado dos victorias y dos empates. Por su parte, el Villarreal no ha perdido ningún encuentro de los tres que ha jugado hasta el momento en el Estadio de la Cerámica.

El técnico del real Betis, Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ ha elegido el siguiente once: Joel Robles; Emerson, Bartra, Feddal, Pedraza; William, Canales, Joaquín, Álex Moreno; Loren y Borja Iglesias. El preparador catalán es consciente de la importancia del duelo ante el Villarreal para dar un salto a los puestos altos de la clasificación. “Lo que me gustaría, que no es fácil, es que mi equipo salga con mucha hambre. Si somos capaces de traernos los tres puntos, el ambiente contra el Eibar será espectacular. Es mi mentalidad. Es una oportunidad para dar un salto”, aseguraba.

Por su parte, el técnico del Villarreal, Javi Calleja, recupera a Mario Gaspar para el lateral derecho de la zaga. El técnico madrileño elogiaba al Betis y a Rubi en la rueda de prensa previa al encuentro. “El Betis tiene calidad, talento y buenos jugadores. Los equipos de Rubi son ofensivos y valientes. No se me olvidan los que ha disputado contra él. Además, saldrán muy fuertes”, comentaba.

Puedes seguir el encuentro a través de Alfinaldelapalmera.com a partir de las 20.00 con toda la información de la previa, las alineaciones, el partido, las opiniones de nuestros redactores y el postpartido con las declaraciones de Rubi y de los protagonistas del partido.