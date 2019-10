Stan Collymore, exjugador de fútbol del Liverpool y el Oviedo, ha entrevistado a Adrián San Miguel, actual portero del Liverpool formado en la cantera del Real Betis. En esta entrevista el exfutbolista inglés ha comenzado alabando la ciudad “me encanta la ciudad de la que vienes, Sevilla, tengo grandes amigos allí y voy a menudo”. “He ido a veces al Benito Villamarín, un estadio muy bonito remodelado”, comentó en el espacio The last word with Stan Collymore.

Collymore comenzó la entrevista preguntándole a Adrián sobre el aprendizaje del idioma. “Empecé a aprender inglés en la universidad, pero académico. Hasta que no me mudé a Londres no empecé a hablarlo, la pronunciación, las expresiones, el acento todo lo aprendí aquí”, apuntó el portero.

Sobre la preferencia de los jugadores por la liga inglesa dijo que “si preguntas a los jóvenes jugadores españoles todos quieren venir a la Premier League“, a lo que Collymore respondió “pero LaLiga es la mejor del mundo”, a lo que Adrián puntualizó “sí, pero por el Madrid y el Barcelona, para mi la liga más competitiva es la Premier”.

“Mi primer sueño era jugar en el Betis porque jugué 16 años allí desde la cantera. Pero una vez terminé la temporada allí en la que nos clasificamos para Europa con muchos jugadores de la cantera en el equipo terminé contrato y el West Ham me mandó una oferta muy buena y creí que era el momento de irme”, señaló sobre como se produjo su salida del equipo de Heliópolis. “Londres fue un incentivo porque es una gran ciudad y hay muchos españoles y latinos, así que la decisión fue fácil, aunque me hubiera gustado en aquel momento seguir en el Betis pero el fútbol es así. Pero ese paso me ayudó a mejorar mucho en mi carrera y personalmente”.

Cuestionado sobre su paso por el West Ham y un momento especial, respondió que “recuerdo un momento inusual cuando marqué el penalti contra el Everton en la FA Cup, porque normalmente un portero no tiene que tirar un penalti, Joel, que casualmente ahora está en mi exequipo, tiró primero y dio en el palo. Cuando me tocó a mi tiré mis guantes y me mentalicé de que tenía que golpear la bola como un delanterir y lo hice y fue un gran momento y todo el mundo lo disfrutó en Upton Park”

Sobre como se produjo su salida del West Ham contó que “cuando pasé a tener un papel secundario cuando Pellegrini decidió que el titular sería Fabianski todo cambió. Y cuando acabé contrato y no conseguimos firmar algo que me convenciera decidí que era el momento de marcharse, no sabía a donde pero decidí finalizar mi etapa en el West Ham”. “Al final de la temporada tenía varias ofertas pero sabía que ser paciente y esperar a mejores opciones. Por su puesto me sentía inquieto pero era mi decisión y estaba seguro daba igual donde jugase, si era LaLiga, Italia o Turquía, era mi decisión y estaba a gusto con ella”.

También hablo de cómo vivió el verano sin equipo y sin saber cual era su futuro. “Primero estuve de vacaciones y cuando llegó julio, llamé a mi entrenador de porteros cuando estaba en el Real Betis, que ahora es un buen amigo, Pedro, y le dije que necesitaba entrenar que si me entrenaba con algunos amigos, y en las instalaciones de un club pequeño de España, UD Pilas me dieron la llave del estadio el primer día para que entrenase cuando quisiera. Fue una situación difícil, porque entrenaba solo para estar en forma, pero sabía que en algún momento alguien iba a llamarme y tenía que estar preparado”.

Finalmente, contó cómo y cuándo supo del interés del campeón de la Champions de la pasada campaña. “Recibí la oferta del Liverpool a finales de julio. Me llamó mi agente para decírmelo que el Liverpool tenían una opción de vender a Simon y que yo era su primera opción”. “No es normal que un portero se lesione en la primera jornada, pero era mi momento. Jurgen me rodeó con su brazo me dijo ‘Bienvenido a Anfield. Es tu momento’ y así fue”, finalizó el Adrián.

Stan Colllimore finalizó la entrevista agradeciendo al portero su intervención y con un “Viva el Betis. Olé“.