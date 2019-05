A vueltas con la continuidad de Setién en el Betis

No se va a tomar la decisión a la ligera. Son muchos los condicionantes que rodean el futuro del banquillo bético, así como los pros y los contras de continuar o prescindir de los servicios de un técnico como Quique Setién. En Heliópolis, se sigue sopesando el rumbo a tomar en cuanto al entrenador para la próxima temporada. Se ha realizado un detallado sondeo de la situación del mercado y Setién es una opción a valorar como las demás.

El debate interno continúa. Es un asunto que tendrá una resolución más pronto que tarde, pero sin prisas que puedan llevar a los rectores a realizar un drástico dictamen del que se puedan arrepentir. En el club, hay opiniones de todo tipo sobre la continuidad o no de Quique Setién, desde el seno del consejo de administración hasta el parecer particular del vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer. Todos los puntos de vista, en un sentido un otro, se valoran en su justa medida y con los argumentos necesarios por las partes. Las razones están en la balanza.

Existe la sensación, por una parte, de que el de Setién es un proyecto agotado y que la nave pide un viraje en su rumbo. Pero también hay certezas y hechos tangibles: el periodo de dos años del cántabro ha dejado un poso generalizado de crecimiento pese al retroceso de esta campaña, de revalorización de varios futbolistas, implantación de un sello, potenciación de la cantera, de competir en los derbis… una tarea a la que dos hechos puntuales, como son las dolorosas eliminaciones ante el Stade Rennais y el Valencia, terminaron por hacer saltar la casa por los aires con un evidente bajón en la confianza del plantel, que perdió incomprensiblemente la sobriedad defensiva y quizá echó en falta la llegada de un delantero de nivel en el mercado de invierno.

El club, que ha peinado y peina sin descanso un mercado de entrenadores cuyas alternativas levantan más dudas que certidumbres, intenta evaluar con precisión lo que, de momento, tiene en casa. Y no es ajeno a las declaraciones públicas de los propios jugadores. El capitán Joaquín Sánchez ha defendido sin tapujos a Setién.

Y detrás de él lo están haciendo más futbolistas importantes. Este jueves, Junior ha sido franco en Deportes Cope Sevilla: “Para mí los culpables son los jugadores… que los objetivos no se hayan cumplido es porque nosotros tenemos la mayor parte de culpa. Mucho más los jugadores que el entrenador. La afición tiene su parte de razón; es normal que estén cabreados. También es lógico que el entrenador, por su puesto, se lleve las críticas; en el fútbol es así, desgraciadamente. Los jugadores tenemos que ser consecuentes y el entrenador también lo es y sabe que las primeras críticas van para él. Yo le estoy agradecido al míster por haberme dado la oportunidad de estar donde estoy. Yo sí creo en Setién”, sentenció.

También ha hablado Pau López. Su caso llama la atención. Ha perdido la titularidad en los últimos partidos y se refiere así a Setién, en declaraciones realizadas hoy a Radio Marca Sevilla: “Yo estaba jugando y después del partido contra el Espanyol el míster habló conmigo y me dio sus razones, que no son mi malas ni buenas, sino que al final él me las dio. Yo no las voy a hacer públicas, si lo quiere hacer él yo no tengo ningún problema, y nada más. Yo con el míster me llevo perfectamente bien, no pasó nada el día del Levante que dijeron que si después del partido… Nada de nada. Yo sé el motivo por el que en estos últimos partidos no juego, el míster me lo dijo. Y si no me hubiera dado ninguna explicación tampoco pasaría nada, cuando juego no me la da, así que cuando no juego tampoco tiene por qué. Vino, me explicó y ningún tipo de problema. Si él quiere hacerlo público, ya está, pero con el míster me llevo genial, no he tenido ningún problema nunca y aquí menos tal y como me ha tratado el míster, sería de desagradecido. Mi temporada y estar en la selección es en parte gracias a él, sólo tengo palabras de agradecimiento a Setién como técnico porque me ha hecho crecer mucho y por cómo se valora fuera de aquí por cómo juega el equipo. Niego tener ningún problema con el míster ni con nadie del staff y la decisión de no jugar los tres últimos partidos me lo comentó sin ningún tipo de problema y nada más”.