William Carvalho, focalizado en el Betis

El mercado está tranquilo. La temporada acaba de terminar, pero han sido pocos los equipos que han realizado alguna operación estival. No es el caso del Real Betis, quien aún no ha realizado ningún movimiento de entrada ni de salida. Una que presumiblemente se iba a producir era la de William Carvalho. El portugués, en consonancia con el resto del equipo, no ha cuajado una gran temporada, en parte también por culpa de las lesiones que han frenado su continuidad cuando mejor se encontraba sobre el césped.

Leicester, Tottenham o Wolverhampton han sido algunos de los equipos con los que más se ha vinculado al centrocampista; sin embargo, según según el entorno del jugador, en ningún momento hubo nada con ninguno de esos clubes, pues la intención de Carvalho es formar parte del Betis 2020-21. El jugador, con respecto a su futuro, se encuentra tranquilo, con ganas de realizar una buena temporada, sabedor de que su estilo de juego encaja a la perfección en la idea del nuevo técnico Manuel Pellegrini.

El entorno de William Carvalho señala que no ha recibido ofertas. El mercado está tranquilo y tampoco se apresura a tomar ninguna decisión con respecto a su futuro. Él y su entorno consideran que, en el verano de 2018, eligieron la opción ya que, por cómo es el club y su historia, le daba opción de competir arriba en una Liga como la española, optando a clasificarse para competiciones europeas. Así ocurrió en su primer año como bético a las órdenes de Quique Setién.

Este año, la temporada del Betis fue mucho más irregular. Sin embargo, Carvalho sigue confiando en realizar un buen año en el Betis que sirvan tanto al equipo como a él para reafirmarse. En caso de que llegase alguna oferta, el jugador priorizaría el tema deportivo al económico. Para él, el Betis sacia sus aspiraciones deportivas, por lo que tendría que llegar alguna oferta de un club que le ofreciera cotas más altas que los verdiblancos para que la estudiase. Ahora mismo, no hay nada.