William Carvalho, en principio, sin intención de abandonar el Betis

En el apartado de salidas por parte del Betis se ha producido, hasta la fecha, tan solo la de Sergio León al Levante. Sin embargo, son muchos los jugadores verdiblancos que han llamado la atención de otros clubes a lo largo de esta temporada pues, a pesar de la décima posición lograda por el equipo en LaLiga y no haber obtenido billete para competición europea, el rendimiento de algunos jugadores ha sido más que notable y disponen de buen cartel de cara a este mercado de fichajes.

Ante todo, se viene hablando de Lo Celso, por quien llegarían a pagar cantidades estratosféricas y que supondría un muy importante ingreso en las arcas verdiblancas. No obstante, otros de los jugadores en los que se tiene puesto el foco de atención es William Carvalho, reciente campeón de la UEFA Nations League con la Selección de Portugal, y que llegó al Betis el pasado 23 de julio por una cantidad de 20 millones de euros. Y es que, a pesar de tardar algunos partidos en aclimatarse a su nuevo equipo, bajo los mandos de Quique Setién, el internacional luso fue una de las piezas clave en el centro del campo bético, lo que no ha pasado desapercibido para varios clubes del continente.

Aún así, la situación actual del ex del Sporting de Portugal no ha variado ni ha sufrido ningún tipo de revés. A día de hoy, Carvalho es jugador del Betis. El nuevo técnico, Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ cuenta con el portugués para dotar de contención y musculo su centro del campo en su nueva aventura en Heliópolis. No obstante, la opción de que el jugador pudiese salir este verano no está cerrada definitivamente.

Sin intención, a priori, de moverse de Heliópolis, donde afirma estar a gusto y sentirse importante, son varios los clubes que pujarían por un jugador que se ha coronado campeón de la Eurocopa 2016 y de la Nations League 2019 con su Selección y que la pasada temporada, su primera en LaLiga, alcanzó al cifra de 43 encuentros disputados. Todo dependerá de la oferta que llegue y del club que la presente. En tal caso, se estudiaría, teniendo también en cuenta las intenciones del Betis en unas hipotéticas negociaciones.

Hasta la fecha el jugador no ha sido movido en el mercado ni ofrecido a otros equipos. Si aparece alguna propuesta, la primera intención será la de planteársela al Betis, respetando al club en el que el jugador actualmente se encuentra, analizando lo que sería mejor para cada una de las partes. Eso sí, por el momento, hay calma por Carvalho.