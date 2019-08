Xavi Gil: “El verdadero nivel del Betis empezará a verse en las primeras semanas de competición”

Xavi Gil, preparador físico que ha llegado al Betis de la mano de Rubi, ha sido protagonista este mediodía en los medios oficiales del club verdiblanco en una entrevista en la que ha hablado de cómo llega el primer equipo bético al debut liguero del domingo frente al Valladolid en el Benito Villamarín.

Gil ha advertido que “la pretemporada es un periodo preparatorio para lo que viene ahora, que es la competición. Es muy importante acumular en estas seis semanas muy buenas de trabajo que hemos tenido porque luego durante el año no te permite hacer el trabajo que has hecho ahora. Eso conlleva a que no llegues en las mejores condiciones a los partidos porque es una carga más de trabajo. El verdadero nivel del equipo, no solo del nuestro, sino de todos, se empezará a ver en estas primeras semanas de competición. ¿Un balance? Ha sido compleja, un poco por las circunstancias. Empezamos con muchos jugadores que luego por distintos motivos, chicos del filial que han estado a caballo con nosotros, otros que han firmado en otros sitios, otros que se han ido cedidos… Empiezas con un número de jugadores que luego no tienes, otros que han podido hacer la pretemporada completa, internacionales que llegan más tarde y que tienes que ir introduciendo poco a poco en la dinámica. Y luego añadiría otro factor que entre viajes, giras, concentraciones… Eso dificulta la recuperación y el descanso. Nos hemos ido adaptando poco a poco y pienso que en este tramo final el equipo, el hecho de estar trabajando todos juntos y esta semana ya aquí en Sevilla va a ser buena para que el trabajo salga bien desde el primer día”.

Cuestionado por si en esta semana previa al primer partido de competición oficial el trabajo varía, Xavi Gil respondió que “es la parte final de la pretemporada. Ahora se entra en competición y el tipo de cargas que tu utilizabas en las semanas anteriores eran de mucho volumen, de mucha cantidad que ha ido disminuyendo, pero ahora en la fase de la competición lo que prima es la intensidad. Ahora en los partidos lo que hay que hacer es llegar frescos para rendir y dar un nivel cercano al máximo que se irá cogiendo conforme avance la competición. En los entrenamientos primará la calidad sobre la cantidad y eso permite llegar a un estado mucho más fresco y un tono mucho mejor para afrontar los partidos”.

El preparador físico confirmó la disponibilidad de Mandi, Guardado y Bartra para el choque ante el Valladolid: “Marc tuvo un golpe muy fuerte en la cadera que luego en una acción desequilibrada le provocó una molestia en el aductor. Hoy ha hecho trabajo diferenciado pero en principio no debería tener problemas y en los próximos días se incorporará sin problemas al grupo. Mandi y Guardado tenían un programa individual estando fuera, son unos profesionales como la copa de un pino y han venido en una forma excelente en cuanto a valores de peso, grasa y antropometría. Eso facilita muchísimo luego la adaptación al trabajo. A nivel condicional, con Aïssa lo que hicimos la semana pasada fue que hiciera algunas carreritas al margen del grupo y ya esta semana hace grupo. Y Andrés es que ha vuelto muy bien. Esa semana en México se entrenó bien, tiene la capacidad de dos semanas prácticamente parado, jugó en México, y aunque ha tenido algunas semanas en medio, todo hace que favorece en su forma física. Quizás no están al mismo nivel de cargas del grupo y están entrenándose al mismo nivel que todos. Así que sí, están a disposición para la primera jornada”.

Se mostró especialmente categórico cuando se le preguntó por si los cambios de horarios de los partidos trastocan mucho los planes de trabajo: “La gente no se puede imaginar lo que nos lleva eso para los profesionales. Tienes una planificación hecha y has elegido jugar en sábado en vez del domingo el partido previo porque juegas el lunes o el domingo. Te planificas para tener dos días, que no los hemos tenido en toda la pretemporada, y que te avancen un día es un día menos para preparar el partido. Y puede parecer una chorrada, pero realmente no es ninguna tontería. Te adaptas, pero es una situación que no debería de producirse en una liga como la nuestra. En todas otras ligas de nuestro nivel hay calendarios, como en la Premier que sabes cuándo vas a jugar en el mes de abril. Un horario y una fecha variarla o no, a nivel de aficionado, un señor de Valladolid, que sabe que su equipo juega en Sevilla el lunes y decide pasar unos días en la ciudad antes de ver el partido y luego le cambian el partido y se lo adelantan al domingo… Pienso que hay que intentar concretarlo antes”.

Además, Xavi Gil trató estos otros temas:

El trabajo de los internacionales – “En conceptos tácticos y de preparación de modelo de equipo sí se han metido rápido con el equipo. En el apartado físico ellos sí que han tenido su trabajo al margen. Los días de descanso ellos han tenido incluso doble sesión mientras el equipo descansaba, cargas de entrenamientos y gimnasio ha sido diferenciado respecto al grupo. En las dinámicas de grupos los metes, para que cojan los automatismos y el funcionamiento general del equipo, pero en cargas físicas hay un trabajo que se ve menos y ahí sí han estado diferenciados del grupo”.

Inicio de LaLiga sin lesionados – “En pretemporada siempre hay cositas, en todos los equipos que hay. Pero que con toda la carga de trabajo que llevamos estén todos disponibles, que todos puedan trabajar en la semana previa y que el míster pueda elegir el equipo para el domingo, es una buena noticia para todos. Para los chicos, porque quiere decir que han trabajado mucho y bien y que se han cuidado muchísimo. Y también para nosotros los técnicos porque quiere decir que a nivel de adecuación de las cargas de trabajo y la orientación ha sido buena. Que no hayamos tenido ninguna desgracia es muy positivo, hemos tenido esa fortuna”.

Trabajo del balón parado – “Ya hemos hecho alguna cosa en pretemporada, se ha avanzado y se ha hecho bien. En ataque tenemos a muy buenos lanzadores que nos pueden dar muchas cosas y variedad y luego gente por dentro que también es poderosa. Como cada semana habrá detalles en función del rival que intentaremos trabajar. Es otra faceta del juego para que todo nos haga sumar muchos puntos”.

Semana con menos tensión en las caras – “Hay dos partes en el proceso. Una es que con el 90% de los chicos en la igualdad de minutos que han jugado hay un desvarío de 10% entre unos y otros, eso es un compromiso que coges con ellos porque todos quieren jugar y es importante que participen. Y por otro lado es lo que siempre decimos, que el míster cuenta con todos y que durante el año va a seguir siendo así, tener a la plantilla lo más metida e implicada posible. Ya esta semana ves que es distinta, ya sabes que el domingo el partido ya es diferente, el cansancio ya no está… y luego las ganas de competir, estar bien y encontrar tu puntito óptimo para que el míster cuente contigo. El empezar en casa también les motiva, porque empezar con tu público va a ser muy importante”.

Los técnicos, también con ganas – “Tenemos muchas ganas de empezar en el Villamarín. Lo hemos sufrido cuando hemos venido como visitantes, la gente te va metiendo, no pasa nada en el campo pero la grada te mete y te mete. No lo hemos hablado mucho, pero con la gente de aquí, como Marcos o Víctor, tenemos muchas ganas de ver a la afición que nos apoye y de vivirlo en el campo como locales. Tenemos mucha responsabilidad porque queremos hacerlo bien y queremos vivirlo, sí”.