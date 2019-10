Las alternativas de Simeone a la sensible baja de Joao Félix

El otoño llegó al Metropolitano y con él se cayeron las hojas de los árboles y las altas expectativas en torno al Atlético. El calor se ha ido esfumando lentamente como también lo han hecho los puntos en Liga, incapaces los rojiblancos de ganar más de un partido de los últimos seis. Las sensaciones distan mucho de las alcanzadas en verano y los futbolistas llamados a capitanear esta nueva etapa no terminan de hacerse con las riendas. Es el caso de Joao Félix, carísimo fichaje estival, joven estrella en ciernes y talento descomunal con la pelota que, sin embargo, no está marcando las diferencias como cabría esperar. Aun así, es un fijo para Simeone, que le ha convertido en el cuarto jugador de campo con más minutos esta temporada, una marca que no podrá aumentar en las próximas fechas por una lesión en su tobillo derecho.

Era el minuto 77 cuando Joao Félix se retiraba cojeando del campo. La lesión le llegó sola, por un mal movimiento. Intentó seguir tras ser atendido durante unos minutos en la banda, pero era incapaz de apoyar su pie derecho. El temor del Metropolitano se dibujó en el rostro de Simeone, que tras el encuentro deseó que fuera «algo leve». Poco después se conoció el parte médico: esguince de grado II del ligamento lateral externo del tobillo derecho; entre dos y tres semanas fuera.

Para entender la importancia de esta baja basta con mirar los números del portugués. Solo Giménez, Koke y Saúl han disputado más minutos que él, que acumula 844 en lo que va de temporada. Simeone le ha convertido en su comodín para todo el frente de ataque: le ha probado en la banda derecha, en la izquierda, por detrás de los delanteros e incluso como acompañante del punta. Las próximas semanas las pasará en la enfermería.

Importancia en el equipo

La paradoja de todo esto es que, pese al gris comienzo de Joao Félix, cuyo rendimiento está lejos de lo que apuntaba en verano cuando se exhibió contra rivales de entidad como Real Madrid o Juventus, su contribución está fuera de toda duda. Es el máximo goleador del equipo con tres goles y suma también una asistencia. Unas cifras que, por otro lado, hablan mucho y muy mal del problema de cara a puerta del Atlético.

Según el pronóstico, Joao Félix podría perderse hasta cuatro partidos de Liga y dos más de Champions, el primero el del martes ante el Leverkusen. Vivir sin la estrella es un escenario nuevo para el Atlético. En las últimas dos temporadas, Griezmann, otrora siete y mago del equipo, solo se perdió un partido por este motivo. Así, Simeone tenía en el francés a su ojito derecho, una pieza indispensable que pese a acumular minutos como nadie, no se rompía nunca.

El argentino tendrá ahora que innovar tras dar con su once tipo. Toda vez que parece que la apuesta por los dos puntas es segura, la incógnita está en saber quién será el sustituto del siete. Entre las opciones más factibles está Lemar, cuyo rendimiento en los últimos partidos le ha restado protagonismo; Vitolo, que vio interrumpida su gran temporada por una lesión; o Correa, habitual en los planes de su entrenador. También podría cambiar el esquema y apostar por Herrera o Llorente, los dos futbolistas con menos minutos de la plantilla.