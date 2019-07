Atacan la placa de Griezmann en el Metropolitano

Después de que el Barcelona hiciera oficial el fichaje de Antoine Griezmann tras pagar los 120 millones de euros que exigía su cláusula de rescisión, la placa que conmemora la figura del francés en el Paseo de las Leyendas del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, -por superar los 100 partidos vistiendo la elástica rojiblanca-, ha aparecido boicoteada con pegatinas que tapaban su nombre.

Si supieran los impresentables q van a destrozar las placas del paseo de las leyendas del Metropolitano, la carnaza que dan a sus rivales y como ensucian la imagen de la afición del Atleti...no lo harían, o sí porque no dan para más. Si no respetas tu Ha, no tienes futuro. pic.twitter.com/rTxw5omtcS