Atlético El Atlético hace oficial la renovación de Oblak hasta 2023 El portero esloveno tendrá una cláusula de 120 millones de euros

El Atlético de Madrid ha anunciado esta mañana la renovación de Jan Oblak hasta 2023. El portero esloveno terminaba contrato en 2021 y contaba con una cláusula de 100 millones de euros. Tras la firma de este nuevo contrato, Oblak amplía dos años más su vinculación con el club y aumenta el precio de su libertad hasta 120 millones.

Desde la llegada del portero al equipo hace cuatro temporadas, su rendimiento le ha colocado entre los mejores guardametas del mundo. Ha disputado 203 partidos y ha permanecido en 115 de ellos imbatido, habiendo encajado solo 132 tantos. Además, ha conseguido ganar el trofeo Zamora en tres ocasiones, teniendo el cuarto trofeo encaminado.

Tras la renovación de Griezmann el año pasado, que cifró su salario en torno a veinte millones de euros y le convirtió en el mejor pagado de la plantilla, Oblak firma una renovación que le coloca en el segundo escalón salarial. «No me imaginaba que el tiempo iba a pasar tan rápido. Estoy muy contento y muy feliz por renovar, se ha hablado mucho de este tema y al final hemos llegado a un acuerdo y claro, contento por renovar y estar aquí. Es mi quinto año aquí y soy una persona que va año a año y al final son cinco, no me imaginaba que el tiempo iba a pasar tan rápido, pero aquí estoy, siempre he dado lo mejor de mí y defender los colores con todo», ha dicho.

«Me gustaría agradecer a toda la gente por ayudarme a estar aquí y en especial a mi representa Miha Mlkar, que me está acompañando en toda mi carrera y ha hecho lo posible para renovar aquí. También agradecer a todos los directivos del club y a mi familia, que siempre ha estado al lado mío apoyándome cada día», ha añadido.