Atlético Simeone pasa de Griezmann: «Estoy pensando en el Celta; todo lo anterior no me moviliza» Al técnico rojiblanco no le gustó que solo una pequeña parte de las preguntas fuera para el Celta

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, evitó hablar este viernes sobre las nuevas indagaciones en torno al fichaje de Antoine Griezmann por el Barcelona, reiterando en que él y sus ayudantes solo están «pensando en el Celta» como inminente rival en LaLiga Santander, e indicando que «todo lo anterior no me moviliza».

«Estoy pensando en el partido del Celta. Todo lo anterior al mes de febrero, sinceramente no me moviliza», dijo Simeone en rueda de prensa, tras haberse publicado que Griezmann habría negociado el pasado invierno por correo electrónico un pago de 14 millones de euros en comisiones por su fichaje por el club culé.

«Después del encuentro de Champions, los días que hemos tenido entrenamientos los ocupamos pensando en el Celta. Nos han preguntado una sola vez sobre el Celta y nosotros estamos más centrados en eso. Entiendo la propuesta de ustedes, pero yo voy a lo mío y ustedes justamente a lo de ustedes, y habrá que convivir con esto», espetó el 'Cholo' a los periodistas.

Además, ironizó sobre los dos tantos marcados de cabeza el pasado miércoles a la Juventus. «Cuando los rivales hacen goles de pelota parada, escucho y leo que es maravilloso porque es una faceta también del juego para poder ganar partidos; cuando nosotros lo hacemos, es que ganamos solo por la pelota parada», dijo al respecto.

«Yo creo que los equipos necesitan distintas facetas y una de ellas es la pelota parada. En los últimos años no la teníamos con contundencia y apareció el otro día con dos golazos», añadió mientras rememoraba las dianas del montenegrino Stefan Savic y del mexicano Héctor Herrera contra la 'Vecchia Signora' en la Liga de Campeones (2-2).

«Intocables seguramente no hay ninguno, yo tengo compromiso con todos. La única seguridad que podemos darle a nuestros jugadores es que los entrenamos para que estén preparados para competir. Yo busco lo que me dé equilibrio, una cosa es estar sentado y decir: 'Me gustaría que juegue este y este y este y este'. Pero contar con jugadores con las mismas características no te da tanto equilibrio», señaló.

«Desde lo que yo busco, que me den equilibrio para que podamos atacar, para que podamos defender, que corran diez y no que corran siete... En definitiva, para generar lo que siempre hemos sido: un equipo», insistió el 'Cholo' antes de elogiar a Thomas Partey y analizar la escasez de minutos que tienen Herrera y Felipe.

«Thomas hizo un partido bárbaro después de que había estado fuera varios días y obviamente nos dejó contento su trabajo. En cuanto al trabajo de Héctor o el de Felipe, que aún no ha jugado, o el de Arias, que tampoco ha jugado... están entrenando bárbaro. Como siempre tiene este juego, entran once y tenemos que elegir a esos once para buscar ganar», indicó.

Sin embargo, también comentó que «tienen que entender que son 90 minutos de juego y que algunos jugadores hasta son más importantes entrando 30 minutos» desde el banquillo. «En su momento fue Correa, hoy aparece más Vitolo, él puede entrar para romper un partido. Hay características diferentes en cada uno. Siempre hemos intentado valorar la calidad de minutos, no la cantidad de minutos», explicó Simeone.

A tal efecto, repitió que tiene a muchas caras nuevas en su plantilla. «Es un equipo con muchas llegadas importantes nuevas, con muchos jugadores que se tienen que enganchar a lo que nosotros hemos querido siempre. Y como los jugadores son diferentes, entonces, las características del equipo posiblemente también empiecen a ser diferentes», argumentó el 'Cholo'.

Por último, alabó al Celta de Vigo. «Es un equipo que está creciendo, que tiene muchas herramientas de mitad de campo hacia delate, que está optando por trabajar bien en bloque y trabajando en cuanto a la gente que tiene internamente. Sobre todo, juegan un juego asociado», afirmó.

Además, personalizó sus elogios en el centrocampista eslovaco Stanislav Lobotka, de quien dijo que «trabaja muy bien la circulación», y luego elogió a los laterales debido a que «atacan insistentemente» y todo ello hará más complicado el partido de este próximo sábado (18.30 horas) en el estadio Wanda Metropolitano.