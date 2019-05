Atlético «Me hubiera quedado en el Atlético hasta los 40 años» Godín se despide emocionado del club y asegura que será un hincha más. Jugará en el Inter

Diego Godín se va. Deja el Atlético, como estaba cantado, y quiso despedirse en primera persona, «decirlo de mi propia boca» a los hinchas del Atlético, que este fin de semana podrán demostrarle el cariño que se ganó durante nueve temporadas hasta convertirse en capitán del equipo, ganar ocho títulos y ser el extranjero con más partidos oficiales de la entidad (387).

«Siento mucha emoción, son tantas imágenes, mis amigos, mis hermanos, Cholo, el Profe, quería dar un mensaje de alegría y no puedo, ayúdenme por favor», empezó Godín con un nudo en la garganta, imposible hilvanar frases.

Le ayudaron los aplausos de un auditorio extenso. Su mujer Sofía, sus padres, el Cholo Simeone, casi toda la plantilla encabezada por sus amigos Griezmann, Koke y Juanfran, leyendas del club como Abelardo, Solozábal y Luiz Pereira... Un acto entreñable para un tipo humilde.

«Estoy nervioso, más que antes de un partido. Qué complicado es esto. Son mis últimos dias en el Atlético, Quería comunicarles en primera persona, por respeto a mi aficion, no solo es un club, sino una forma de vivir, es mi casa, no estoy preparado para este momento, fueron años maravillosos, he crecido como jugador y persona, he intentado transmitir los valores que me enseñaron sobre fuera cancha, humildad sacrificio y respeto, al rival, al compañero....», así se despidió el uruguayo.

¿Por qué no sigue?, le preguntaron. «Soy el capitán, he tenido mil conversaciones con el club, pero no llegamos a un acuerdo, se acabó una etapa, la más bonito de mi vida, y nada más. Estoy orgulloso de mi historia y estoy agradecido con todos».

Sin un reproche, una mala cara o un mensaje torcido, Godín se explicó. «Siento dolor por despedirme, lo hago con la cabeza muy alta, me he entregado en cuerpo y alma, tuve ofertas y me quedé porque lo sentí y quise, seré un hincha más en la grada, y al club hay que respetarlo, sus normas, solo deseo que siga creciendo, compitiendo, ganando títulos».

«No me arrepiento de nada y no ha cambiado nada, han sido muchas reuniones y no se llegó acuerdo», canceló.

«El Atlético es demasiado grande, día a día me han hecho sentir el cariño. Yo solo soñaba con jugar al fútbol, venir a Europa, pero he comprobado que nada hay más lindo que entrar al estadio y que coree tu nombre, eso he sentido en este club. No se logra fácil, hay que ganarlo».